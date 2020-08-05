Попри те, що Тернопіль потрапив у червону зону карантину, у місті все працює в звичному режимі. Міський голова вважає, що у посиленні карантину немає потреби, тому що всі показники в обласному центрі відповідають зеленій зоні.

У Тернополі не зупиняли роботу громадського транспорту і дитячих садочків. Міська влада рекомендувала установам продовжувати працювати, розповів мер міста Сергій Надал в інтерв'ю "Українській правді".

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Позиція влади у Тернополі

За словами Надала, орган місцевого самоврядування вирішив не посилювати карантин. До МОЗ міська влада не зверталась, адже рішення прийняли в кінці дня у п'ятницю, а далі були вихідні. У понеділок, 3 серпня, проти посилення карантину проголосували депутати на сесії.

Станом на 2 серпня у Тернополі всі показники відповідають зеленій зоні. Скажіть, будь ласка, що нам робити? Хтось може нам пояснити перед тим, як приймати таке рішення? У мене враження, що ці люди живуть на іншій планеті, вони не розуміють, що відбувається внизу, на Землі,

– каже міський голова.

Мер переконаний, що місцева влада діяла відповідно до закону і рішення можна оскаржити в суді.

За якої умови Тернопіль може вийти з червоної зони

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, із червоної зони місто може вийти, якщо 3 дні поспіль у ньому будуть стабільні національні показники. Йдеться про заповненість лікарень, рівень тестування, відсоток позитивних результатів на COVID-19 від усіх проведених, динаміка зростання захворюваності за 7 днів у порівнянні з попереднім тижнем.

Поділ України на зони

В Україні 3 серпня впровадили нові вимоги адаптивного карантину. Згідно з ними, країну поділили на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. До останньої, яка має найсуворіші обмеження, потрапили Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

Поділ країни на карантинні зони / Інфографіка МОЗ