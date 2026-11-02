"Это не новость": эксперт объяснил, почему ТЭЦ Киева не производят электроэнергию

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире 24 Канала подчеркнул, что генерирующие мощности столицы были уничтожены еще в январе этого года. Из-за отсутствия собственной генерации Киев не может оперативно переключаться на внутренние источники, как делал это раньше, поэтому полностью полагается на созданное в межсезонье резервное питание.

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По словам специалиста, текущее развитие событий является базовым сценарием, который энергетики предвидели еще с марта. Российские военные регулярно обстреливают высоковольтные подстанции, однако критически важное оборудование подвергается разрушениям редко – в основном страдают вторичные сети, работу которых обычно восстанавливают за несколько часов.

Единственная большая неприятность сейчас – это тактика врага, когда после атаки на объект туда продолжают лететь все новые и новые дроны. Из-за этого нет возможности вывести людей и проводить ремонтные работы, что и вызывает задержки в восстановлении электроснабжения– отметил эксперт.

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Директор Центра исследований энергетики также объяснил, как во время отключений электроэнергии функционируют основные городские коммуникации. Имеющихся резервных мощностей хватает, чтобы поезда метро доезжали до станций для высадки пассажиров и чтобы удерживать воду в водопроводах. В то же время насосным станциям не хватает рабочего давления для полноценной подачи воды в квартиры горожан.

Комментируя сравнение готовности Киева и Харькова, специалист подчеркнул, что эти города имеют принципиально разную структуру потребления и масштаб сетей. Он добавил, что столичные энергетики и городские службы сделали все возможное при подготовке к зиме.

Ранее СМИ писали, что из-за российских ударов три ключевые ТЭЦ столицы полностью остановили производство электроэнергии. Речь идет о ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкой ТЭЦ.