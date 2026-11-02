"Це не новина": експерт пояснив, чому ТЕЦ Києва не виробляють електрику

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі 24 Каналу наголосив, що генерувальні потужності столиці були знищені ще в січні цього року. Через відсутність власної генерації Київ не може оперативно перемикатися на внутрішні джерела, як робив це раніше, тому повністю покладається на створене в міжсезоння резервне живлення.

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Що відомо про стан енергетики в Києві

За словами фахівця, поточний розвиток подій є базовим сценарієм, який енергетики передбачали ще з березня. Російські військові регулярно обстрілюють високовольтні підстанції, проте критичне обладнання зазнає руйнувань рідко – переважно страждають вторинні мережі, роботу яких зазвичай відновлюють за кілька годин.

Єдина велика неприємність зараз – це тактика ворога, коли після атаки на об'єкт туди продовжують летіти нові й нові дрони. Через це немає можливості вивести людей і проводити ремонтні роботи, що й викликає затримки у відновленні живлення– зазначив експерт.

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Як працює критична інфраструктура

Директор Центру досліджень енергетики також пояснив, як під час знеструмлень функціонують базові міські комунікації. Наявних резервних потужностей вистачає, щоб поїзди метро доїжджали до станцій для висадки пасажирів і щоб утримувати воду у водогонах. Водночас насосним станціям бракує робочого тиску для повноцінної подачі води у квартири містян.

Коментуючи порівняння готовності Києва та Харкова, фахівець підкреслив, що ці міста мають принципово різну структуру споживання та масштаб мереж. Він додав, що столичні енергетики та міські служби зробили максимум можливого під час підготовки до зими.

Раніше ЗМІ писали, що через російські удари три ключові ТЕЦ столиці повністю зупинили виробництво електрики. Йдеться про ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницьку ТЕЦ.