Хотя Дональд Трамп обещал закончить войну за 24 часа, после его победы на выборах прошло уже около 144, а противостояние все еще продолжается. Каждые 24 часа мы действительно приближаемся к миру, но какой будет его цена – пока не знает никто, пишет 24 Канал.

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Почему Трампу невыгодно "бросить" Украину

Пока Трамп размышляет, поддерживать Украину или нет, – российский диктатор Владимир Путин формирует "новый мировой порядок". Он якобы включает открытость между государствами, перспективы всех стран при принятии глобальных решений, отказ от блоков безопасности, "справедливость для всех" и "суверенное равенство" всех стран, и это – очень цинично, пишет 24 Канал.

Те, кто боятся российского диктатора, закрывают глаза на потуги Кремля усилить свою власть и влияние в соседних странах, в частности на попытки дестабилизации в Молдове и Грузии; ухаживания за группой антизападных государств, таких как Северная Корея, Китай и Иран; и ведения незаконной и неспровоцированной захватнической войны в Украине, к которой уже привлекли и войска КНДР.

Западные чиновники, несмотря на такую эскалацию со стороны России, все еще не решаются предоставить разрешение на удары их оружием вглубь страны-агрессора, в котором так нуждается Украина. Они ждут, что будет дальше – особенно после завершения американских выборов.

Так, министр иностранных дел Франции Жанн-Ноэль Барро убежден, что Дональд Трамп понимает: справедливый мир не может быть заключен за спинами украинцев, поэтому якобы не согласится на крупнейшую территориальную аннексию после Второй мировой войны.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшее время США могут обнародовать декларации о дате прекращения огня между Украиной и Россией, линии разграничения между странами и гарантиях безопасности для Киева.

Заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман заметил, что навязать Украине соглашение, даже прекратив поддержку, – не так легко, как думает Трамп. Существуют определенные результаты переговоров, которые украинский народ может неохотно принять, но в противном случае, так или иначе, и с любой поддержкой, которую Европа может собрать, он будет продолжать борьбу.

Профессор Фридман подчеркнул, что существуют и политические опасности для самого Трампа, поскольку он может иметь слабый и беспомощный вид, если просто оставит Украину на растерзание российской агрессии и отстранится от последствий. Это может стать началом еще более опасного периода для безопасности Европы, в котором, если это приведет к еще более широкому конфликту, – обвинят Трампа.



Дональд Трамп / Getty Images

Западный мир начал сыпаться

В 2022 году издание The Economist подсчитало, насколько распространена демократия в мире. Оказалось, что только 8% населения Земли живут при так называемой "полной демократии". Лидерами являются Норвегия, Новая Зеландия и Исландия, а вот хуже всего ситуация в России, Венесуэле и Бурунди – государство на востоке Центральной Африки, граничащее с Руандой, Демократической Республикой Конго, и с Танзанией.

США называют оплотом демократии, но Штаты – лишь на 31 месте в рейтинге. В то же время Украина, согласно исследованию, относится к так называемым "гибридным режимам" и занимает 87 место из 167 государств. Это немного меньше, чем в Тунисе и Либерии, но мы выше Гонконга, Мексики и Грузии.

За первый год большой войны Украина потеряла в рейтинге одно место, но не в стремлениях нашей страны. Украина борется за то, чтобы можно было определять, кто мы есть, куда хотим двигаться и кем хотим быть, что изрядно злит Россию, которая планировала тихо поработить крупнейшую страну Европы.

Война в Украине отрывает ряд западных политиков от утреннего кофе и свежеиспеченного круассана. Тех, что в том же 2022 году просто смотрели, как Кремль врывается в чужую страну под предводительством псевдоистории, и не верили.

Например, посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал о реакции министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Украинский чиновник заявил, что его немецкий коллега сидел с "вежливой улыбкой и разговаривал так, будто поражение украинцев уже давно решено". Немецкий министр сказал тогда, что у Украины всего несколько часов и добавил, что поставлять оружие Киеву или отключать Россию от SWIFT – бессмысленно.

Сейчас Линднер внезапно "перекрасился" в сторонника желтого и голубого цветов смелости. В частности, перед тем, как канцлер Олаф Шольц уволил его, Линднер выдвинул предложение предоставить Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

Меняет ли война политиков? Вряд ли. Скорее всего, срывает маски с тех, кто годами рассказывал об интеграции Украины в международное сообщество, а потом внезапно не знал, что делать, когда наше государство так ожесточенно боролось и, несмотря на огромного, людоедского нападающего, – стояло крепко.

Эти три года большой войны обернулись для Украины криком в глухую стену. Пока отечественные чиновники пытались доказать Европе, что планы агрессора на нашей стране не заканчиваются, те больше внимания уделяли другим аспектам. Например, зеленый курс, топливо, благосостояние населения, которое не знает, как это: просыпаться от взрывов, засыпать с тревогой, жить в войне.

Прекрасный намеченный мир демократических ценностей, либеральных устойчивостей, свободы выбора и последствий этого выбора – начал сыпаться на глазах. Все началось с успеха праворадикалов и евроскептиков, что только продолжает нарастать. Затем – тревоги относительно будущего НАТО, финансирование которого обещает урезать Трамп, а затем и генсек ООН на ковре у российского диктатора, по совместительству – международного военного преступника.

За эти сутки, несмотря на обещания лидеров коллективного Запада, мы даже не приблизились к миру. Однажды утром проснемся, и до мира будет всего 24 часа, а мы еще не будем знать этого. Однако какими будут эти сутки – зависит прежде всего от нас.