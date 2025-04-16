Почему Трампа "штормит"

Потом Трамп ругал Зеленского за излишнюю лояльность к демократам. Потом называл его лучшим "продавцом", который каждый раз увозит из США миллиарды. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Затем Трамп ругал Зеленского за помыкание недееспособным Джо Байденом. Затем хвалил за личную храбрость и лидерство. Потом ругал за то, что дал слабину и пошел у Байдена на поводу, ввязался в войну с Россией. Потом называл очень умным и жестким парнем.

Сейчас зашел на очередной круг (какие-то круги я подзабыл, но это не принципиально). Последнее дело – впадать в крайности от очередной смены позиции Трампа. Особенно странно наблюдать это в исполнении тех, кто возмущался по поводу какого-то "не такого" поведения в Овальном кабинете.

США сейчас такие, какие есть. Без них будет реально хуже. Мы заинтересованы сохранить все, что можно сохранить. Потому что даже если США отвалятся как партнер, две большие разницы: нам просто прекратят помощь или нам устроят эмбарго.

Трамп может сколько угодно обзывать Зеленского и обвинять Украину, но причина его раздражения в том, что на столе только две опции – давить на Путина или бежать из украинской войны совсем. Потому что давить на Украину уже бесполезно. Все допустимые границы компромиссов уже обозначены. Дальше только принуждение к капитуляции.

Разведка США публично говорит: оснований для капитуляции Украины в этом году по военным причинам нет. Командующий войсками НАТО и американскими войсками в Европе говорит: оснований для капитуляции Украины нет. Принуждение к капитуляции при таких условиях противоречит не только украинским, но и американским интересам.

То есть выбор между:

несправедливым, необоснованным, главное – безрезультатным давлением на Украину, чтобы выскочить, умыв руки, но потерять вес;

и страшным, неудобным, некомфортным давлением на Россию с потерей материальных бонусов для своей тусовки, но с шансом подтвердить статус гегемона.

Вот и штормит дедушку.

"Карусели" в США

Тем, кто отчаялся, советую не отчаиваться окончательно. Потому что за океаном чередуются какие-то фантасмагорические вещи с вполне рациональными. Например, новая администрация сразу зарядила тезис о необходимости сокращения расходов Пентагона на 8% ежегодно. Что противоречило не только базовым установкам республиканцев, но и здравому смыслу, поскольку декларируется подготовка к "сдерживанию" Китая и качелей в Арктике.

Полтора месяца новый министр обороны честно кошмарил различные климатические исследования, унижал наследие Байдена, а потом внезапно оказалось, что бюджет Пентагона с 850 ярдов в следующем году планируют "сократить"... до минимума 1 триллиона. А потому что!

Провалиться в Украине после Афганистана – это хуже, чем сократить оборонный бюджет накануне большой драки. Точно есть те, кто этому будет сопротивляться.

Так что делаем то, что должны. А там будет видно.