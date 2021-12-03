Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии порталу "Дом". В то же время он напомнил, деньги будут поступать и тратиться через систему "Дия".

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Вот оппозиция говорит – дайте живыми деньгами. Но живые деньги имеют обратную сторону медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратится на импорт,

– сказал он.

Чиновник подчеркнул, что, выдавая "живые" деньги, невозможно проконтролировать, на что они пойдут.

"Тысячу будут предоставлять через систему "Дия", а сферы, на которые можно ее потратить, будут ограничены, потому что одна из целей программы – поддержать тех, кто больше всего страдает", – добавил Олег Устенко.

Обратите внимание! Советник президента отметил, что серьезней всего всегда страдает сектор услуг.

"Тысяча Зеленского": что известно