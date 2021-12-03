Про це повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко у коментарі "Дом". Водночас він нагадав, гроші надходитимуть і витрачатимуться через систему "Дія".

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От опозиція каже – дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт,

– сказав він.

Посадовець підкреслив, що, видаючи "живі" гроші, не можливо проконтролювати, на що вони підуть.

"Тисячу надаватимуть через систему "Дія", а сфери, на які можна її витратити, будуть обмежені, бо одна з цілей програми – підтримати тих, хто найбільше страждає", – додав Олег Устенко.

Зверніть увагу! Радник президента зазначив, що найсерйозніше завжди страждає сектор послуг.

"Тисяча Зеленського": що відомо