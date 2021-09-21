Дорогий газ. Який висновок?

Вартість газу б'є рекорди на біржах. Зупиняються заводи з виробництва добрив. У цивілізованій Європі – відключення світла.

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В Украіні взимку знову почнуть імпортувати російську електрику. Який висновок?

Перше, що приходить на думку, — треба більше видобувати газу. І все. Покривати все споживання.

Універсальна відповідь, яку нам пропагують політики.

Чи є ця відповідь правильною? Ні.

Чому? Поки що проста аналогія. В місті повно заторів. Що треба робити? Якщо провести соцопитування, то більшість скаже, що треба будувати більше доріг.

І, начебто, логічно. Більше доріг дозволить краще їздити наявним машинам. Проте, чи є ця відповідь правильною?

Ні. Як стверджують об’єктивні дослідження, ця суб'єктивна думка є помилковою.

Збільшення кількості доріг не призводить до зменшення заторів у місті.

Парадокс, відразу скажете ви? Ні. Просто тому, що зі збільшенням кількості доріг більше людей вирішить купити нові авто. І місто знов стане у ще більших заторах.

Яка відповідь правильна? Розвитик громадського транспорту. І все.

У цей розвиток входить і більша кількість самого громадського публічного транспорту, і інфраструктура паркувань, і фінансові стимули не іхати в центр міста на авто.

Всі цивілізовані мегаполіси світу ідуть саме цим шляхом.

Те саме з газом.

Ключова відповідь не в збільшенні видобутку, а в енергоефективності.

Саме такий висновок має зробити і влада, і населення з поточноі газовоі кризи. Зменшення споживання енергії — то є ключ.

А чи треба збільшувати видобуток?

Так, треба. Щоб "Нафтогаз" більше заробляв і більше надсилав коштів у бюджет. Щоб були гроші і на дороги, і на школи, і на подальші заходи енергоефективності.

Але "Нафтогаз" має продавати газ виключно по ринковому тарифу. Щоб більше грошей йшло у бюджет, адже це буде стимулювати прибутковість державної компанії. І щоб стимулювати людей займатися енергоефективністю. І щоб він міг конкурувати з приватними компаніями, які зараз отримають прибутки, продаючи видобутий в Україні газ по ринковим цінам.

Просте збільшення видобутку буде просто стимулювати просте подальше зростання споживання. Бездумне. І знову свого газу буде не вистачати.

Ощадливість — то не гріх. Спитайте у британців, у яких вдома взимку набагато холодніше, ніж у українців.

У багатих британців вдома холодніше, ніж у бідних українців.

Багаті, бо розумні. Бо ощадливі. Бо ефективні.