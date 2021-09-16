Все дуже просто. Якщо більшість населення вакцинують, то локдаун не буде потрібен. І це буде відбуватись навіть тоді, коли частина вакцинованих, буде хворіти.

До теми Про нову хвилю COVID-19, вакцинацію та маркетингові пастки: інтерв'ю глави МОЗ Ляшка

Чому?

Бо відповідь на питання, для чого потрібен локдаун, дуже проста. Чому свідомо всі країни світу пішли на обмеження, які не подобаються людям? Політики ж не люблять робити непопулярні речі. Бо в них від цього рейтинг падає.

Щоб запобігти колапсу медичної системи

Занадто багато людей після ковіду потрапляють у лікарні. І жодна країна не витримає, коли в них "ляже" медична система. Політики розуміють, що це призведе до дуже тяжких наслідків. І для людей. І для рейтингів політиків. Власне, так і працює демократія.

Що робить вакцинація?

Мінімізує кількість людей, які потрапляють у лікарні. І значно сповільнює будь-яку епідемію.

Тобто зникає основана загроза. Колапс медичної системи. А якщо цієі загрози немає – то ковід вже не такий і страшний для організму держави. Хоч досі залишається великою неприємністю для організму людини. Особливо людини не вакцинованої.

Навіть якщо вірус залишиться, локдаун не буде потрібен, якщо люди просто будуть легко хворіти. Це дуже просто.

Але, чомусь, для багатьох це дуже складно.