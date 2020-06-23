До оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе между Украиной и Россией действовали 453 двусторонних договоренности. На сегодня таких соглашений и договоров около 300. Впрочем, разорвать все договоренности Украины не может.

Дело в том, что такие действия могут навредить украинским гражданам, которые находятся в России. Об этом рассказал заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в интервью "Укринформу".

Смотрите также Будет ли восстанавливать Украина транспортное сообщение с Россией: что говорят в МИД

Мы не идем на радикально-эмоциональные шаги, которые могут повредить нашим гражданам. Мы не разорвали дипломатические отношения с России, не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины до карантина свободно туда перемещались, и находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту,

– пояснил он.

По словам дипломата, если отменить сразу все соглашения, Украина окажется в патовой ситуации. А МИД фактически без механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ, а этого допускать нельзя.

Обратите внимание! В МИД рассказали, что сейчас на консульском учете в России находятся 25 тысяч украинцев. В реальности в России наших граждан значительно больше. По мнению заместителя главы МИД, украинцев там более миллиона.

Что же будет с украинско-российскими договорами

Боднар сообщил, что в настоящее время действуют функциональные договора.

Речь идет о:

частично договорной базе в рамках СНГ;

частично двусторонней базе.

"Но мы с министерствами и ведомствами их постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины", – пояснил он.

Украина должна учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия договоров, чтобы потом не было двоякой трактовки определенных документов.

"Например, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", – подчеркнул заместитель министра.