До окупації Криму та розв’язання війни на Донбасі між Україною та Росією діяли 453 двосторонні домовленості. Станом на сьогодні таких угод та договорів є близько 300. Втім, розірвати всі домовленості Україна не може.

Річ у тім, що такі дії можуть нашкодити українським громадянам, які перебувають у Росії. Про це розповів заступник глави МЗС України Василь Боднар в інтерв’ю Укрінформу.

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Ми не йдемо на радикально-емоційні кроки, які можуть зашкодити нашим громадянам. Ми не розірвали дипломатичні відносини з Росію, не припинили свою дипломатичну присутність у Росії, відповідно, громадяни України до карантину вільно туди переміщалися, і перебуваючи на території РФ, мали змогу отримати захист,

– пояснив він.

За словами дипломата, якщо скасувати відразу всі угоди, Україна опиниться у патовій ситуації. У МЗС фактично не матимуть механізму захисту інтересів українських громадян на території РФ, а цього допускати не можна.

Зверніть увагу! У МЗС розповіли, що наразі на консульському обліку в Росії перебувають 25 тисяч українців. У реальності в Росії наших громадян значно більше. На думку заступника глави МЗС, українців там понад мільйон.

Що ж буде з українсько-російськими договорами

Боднар поінформував, що наразі чинними є функціональні договори.

Йдеться про:

частково договірну базу в рамках СНД;

частково двосторонню базу.

"Але ми з міністерствами і відомствами їх поступово переглядаємо, щоб оптимізувати і залишити мінімально необхідну кількість документів, які б дозволили зберігати належний рівень захисту прав та інтересів громадян України", – пояснив він.



Україна має зважати на необхідність дотримання всіх процедур виходу чи припинення дії договорів, щоб потім не було двоякого трактування чинності певних документів.



"Наприклад, Росія в односторонньому порядку денонсувала угоди про базування Чорноморського флоту РФ у Криму. Ми вважаємо, що вони мають бути чинними, оскільки правові процедури не були дотримані, а росіяни порушили міжнародне право, вдавшись до спроби окупації української території", – наголосив заступник міністра.