Чи відновлюватиме Україна транспортне сполучення з Росією: що кажуть у МЗС
Україна наразі не відновлюватиме транспортне сполучення з Росією, яке тимчасово припинили через пандемію коронавірусу. Зробити це не дозволяє критична ситуація з COVID-19 у Росії.
Найближчим часом Україна не планує відновлювати транспортне сполучення з РФ, розповів "Укрінформу" заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.
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Хоча урядом було прийнято рішення про поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення, – поки що на порядку денному не стоїть,
– зазначив дипломат.
Та додав, що мова про залізничне сполучення, адже авіа- припинене ще з 2014 року.
Боднар пояснив так рішення тим, що Росія наразі перебуває на піку захворюваності та є третьою країною у світі за кількістю хворих на коронавірус.
"Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідеміологічну ситуацію в Україні", – пояснив заступник міністра. Адже показники зростають і в Україні.
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- Станом на 22 червня в Україні зафіксували 37 241 випадок COVID-19, за останню добу – 681 новий хворий.
- Водночас у Росії наразі виявили 7 717 нових інфікованих коронавірусом за добу. Загальна кількість випадків зараження становить 583 879 людей.