Україна наразі не відновлюватиме транспортне сполучення з Росією, яке тимчасово припинили через пандемію коронавірусу. Зробити це не дозволяє критична ситуація з COVID-19 у Росії.

Найближчим часом Україна не планує відновлювати транспортне сполучення з РФ, розповів "Укрінформу" заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

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Хоча урядом було прийнято рішення про поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення, – поки що на порядку денному не стоїть,

– зазначив дипломат.

Та додав, що мова про залізничне сполучення, адже авіа- припинене ще з 2014 року.

Боднар пояснив так рішення тим, що Росія наразі перебуває на піку захворюваності та є третьою країною у світі за кількістю хворих на коронавірус.

"Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідеміологічну ситуацію в Україні", – пояснив заступник міністра. Адже показники зростають і в Україні.

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