Будет ли восстанавливать Украина транспортное сообщение с Россией: что говорят в МИД
Украина пока не будет возобновлять транспортное сообщение с Россией, которое временно прекратили из-за пандемии коронавируса. Сделать это не позволяет критическая ситуация с COVID-19 в России.
В ближайшее время Украина не планирует возобновлять транспортное сообщение с РФ, рассказал "Укринформу" заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
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Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения пока на повестке дня не стоит,
– отметил дипломат.
И добавил, что речь идет о железнодорожном сообщении, ведь авиа- прекращено еще с 2014 года.
Боднар объяснил такое решение тем, что Россия сейчас находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных коронавирусом.
"Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидемиологическую ситуации в Украине", – пояснил замминистра. Ведь показатели растут и в Украине.
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Коронавирус в Украине и РФ: основное
- По состоянию на 22 июня в Украине зафиксировали 37 241 случай COVID-19, за последние сутки – 681 новый больной.
- В то же время в России пока обнаружили 7 717 новых инфицированных коронавирусом за сутки. Общее количество случаев заражения составляет 583 879 человек.