Украина пока не будет возобновлять транспортное сообщение с Россией, которое временно прекратили из-за пандемии коронавируса. Сделать это не позволяет критическая ситуация с COVID-19 в России.

В ближайшее время Украина не планирует возобновлять транспортное сообщение с РФ, рассказал "Укринформу" заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

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Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения пока на повестке дня не стоит,

– отметил дипломат.

И добавил, что речь идет о железнодорожном сообщении, ведь авиа- прекращено еще с 2014 года.

Боднар объяснил такое решение тем, что Россия сейчас находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных коронавирусом.

"Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидемиологическую ситуации в Украине", – пояснил замминистра. Ведь показатели растут и в Украине.

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