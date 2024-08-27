Президент отметил, что нерационально использовать Patriot, чтобы сбивать российский разведывательный дрон "Орлан". Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил Владимир Зеленский, информирует 24 Канал.

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Почему Украина не сбивает разведывательные дроны России

Сбить эти "Залы", "Орланы" и т.д., мы сбиваем, сложно найти технически, как это сделать, но здесь не хватает инструментов, включая ПВО,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что неправильно использовать Patriot для того, чтобы сбить дешевый разведывательный дрон "Орлан".

"Когда потом прилетит в больницу "Кинжал", то уже будет сложно сбивать такие вещи. Поэтому у них (россиян – 24 Канал) много дронов-разведчиков", – отметил гарант.

По его словам, Украина сейчас ищет пути решения этой проблемы. Зеленский отметил,, что это серьезный вызов для Украины.

Также он заявил, что впервые слышит об отправке обслуживающего персонала с аэродромов в пехоту.