Президент зауважив, що нераціонально використовувати Patriot, щоб збивати російський розвідувальний дрон "Орлан". Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив Володимир Зеленський, інформує 24 Канал.

Дивіться також Під Покровськом Росія покладе 50 – 60 тисяч своїх людей, – Зеленський

Чому Україна не збиває розвідувальні дрони Росії

Збити ці "Зали", "Орлани" тощо, ми збиваємо, складно знайти технічно, як це зробити, але тут не вистачає інструментів, включаючи ППО,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що неправильно використовувати Patriot для того, аби збити дешевий розвідувальний дрон "Орлан".

"Коли потім прилетить в лікарню "Кинджал", то вже буде складно збивати такі речі. Тому у них (росіян – 24 Канал) багато дронів-розвідників", – зауважив гарант.

За його словами, Україна наразі шукає шляхи вирішення цієї проблеми. Зеленський наголосив на тому, що це серйозний виклик для України.

Також він заявив, що вперше чує про відправку обслуговуючого персоналу з аеродромів в піхоту.