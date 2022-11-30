Об этом для 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что информацию о потерях должны объявлять Министерство обороны и Главнокомандующий Вооруженными Силами.

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"Генерал Валерий Залужный в августе озвучивал цифру по потерям войск. То есть, когда военное командование считает нужным, то это объявляют. Это не означает, что Украина не помнит или не хочет помнить подвиг каждого, кто отдал жизнь в борьбе или получил ранения", – рассказал Мусиенко.

Чувствительная информация может влиять по-разному

По словам эксперта, информация о потерях есть для служебного пользования, потому что это средство воздействия на сознание людей и важно не давать врагам элементы для манипуляций. Мусиенко объяснил, что чувствительная информация способна вдохновить и деморализовать. Следовательно, неслучайно некоторые государства во время боевых действий вводят режим военного положения с цензурой.

В Израиле это до сих пор действует, хотя это демократическая страна. Если бы там написали о потерях без разрешения минобороны, то угрожала бы уголовная ответственность. Я не говорю, что нам нужно это ввести. Просто привожу пример, – отметил Мусиенко.

Подыгрывает врагу

Как отметил Мусиенко, неизвестно, откуда Еврокомиссия располагает данными о 100 тысячах потерь, поскольку у них нет разведки, а только представительства в разных странах. Эксперт считает, что в Еврокомиссии в таких моментах правильно посоветоваться с украинскими властями.

"Можно иначе привлекать внимание по геноциду. Когда это поступают так, возникает вопрос: "Зачем вы сейчас это распространяете?". Это сознательно или нет, но подыгрывает врагу. Надо сосредоточиться, что сделать, что Еврокомиссия сделала для предотвращения смертей. Россия использует информацию от Еврокомиссии, чтобы говорить о каком-то перемирии", – рассказал Мусиенко.

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Россия пытается выиграть информационную войну

Эксперт подчеркнул, что партнеры Украины должны понимать, какую информацию могут использовать враг. Мусиенко уверен, что сейчас сообщения Урсулы фон дер Ляен будут подхвачены не только в России.

"Те, кто подыгрывает оккупантам на Западе, будут вбрасывать нарративы через медиа и будут говорить о мирных переговорах. Хотя мы уже неоднократно заявляли о позиции Украины. Президент озвучил это на саммите G20 на Бали", – подчеркнул Мусиенко.

Он сказал, что Россия держит свою агентуру на Западе – ее не искоренили, и она ждет команд. Как отметил Мусиенко, враги имеют на это деньги и продвигают идеи якобы через авторские мысли.

Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований Это тоже манипуляции и информационная война, которую ведет Кремль. Им прикрыли Russia Today, но оккупанты ищут другие пути. После полномасштабного вторжения Украине удалось волну оккупантов во многом перебить, но они не сдаются.

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