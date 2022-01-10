В восточной Европе только Польша сопоставима с Украиной по размерам территории и количеству населения. А 30 лет назад, после крушения социализма, эта страна находилась вместе с нами в очень похожих стартовых условиях.

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В начале 90-х годов ВВП Польши был практически равен ВВП Украины. Теперь же Польша опережает нас по этому показателю практически в 4 раза. Средняя зарплата в Польше втрое выше чем у нас.

Кроме того, поляки давно стали членами НАТО и ЕС, куда мы только стремимся. Как же соседней стране удалось добиться таких впечатляющих успехов? Давайте разберемся.

Стартовые позиции

Безусловно, у Польши в сравнении с Украиной были изначально лучше стартовые позиции — общество было более монолитным в религиозном, ментальном и языковом плане. Период советского господства для поляков оказался не таким разрушительным, как для украинцев.

Страна формально сохраняла независимость, да и коммунистический режим в целом там был помягче, чем на территории СССР.

Эти факторы, которых не было в начале 90-х годов в Украине, в большой степени обусловили успех польской трансформации. Однако, они бы не сработали без успешных реформ, которые превратили Польшу в развитое европейское государство.

Реформы в Польше

Когда говорят о польских реформах, прежде всего вспоминают так называемый план Бальцеровича. Шоковую терапию для польской экономики. Несмотря на то, что эти радикальные меры привели к временному падению ВВП и уровня жизни в стране, положительные результаты они принесли достаточно быстро.

Начавшись еще в конце 1989 года, реформы дали эффект уже в начале 1990-х годов. В 1992 году ВВП Польши начал расти, и все 90-е этот тренд сохранялся.

В Украине же этот период стал потерянным десятилетием, периодом совершенного упадка и разрухи.

До 2000 года экономики Украины и Польши двигались в противоположных направлениях, и последствия этого разрыва не удалось преодолеть до сих пор.

Откуда же взялась эта пропасть

Сказалась разница в подходах.

В Польше старались всячески стимулировать развитие малого и среднего бизнеса . Поощряли создание небольших производств.

. Поощряли создание небольших производств. В то время, как в Украине власть целенаправленно создавала олигархат.

Бывший президент Украины Леонид Кучма в своей книге "После Майдана. Записки президента", которая вышла в 2006 году, так описывал этот процесс:

"Капитализма без капиталистов, без национальной буржуазии, в том числе крупной, не бывает. Но все 15 лет нашей независимости нас толкали на путь создания капитализма мелких лавочников, малого предпринимательства, капитализма без крупной национальной буржуазии. Как в Польше. Я говорил об этом не раз. Такая модель убийственна для Украины".

В чем конкретно заключается эта "убийственность", Кучма, к сожалению, не пояснил.

Однако факты таковы, что за период с 1992 по 2013 год Польша, государство "мелких лавочников", увеличила свой ВВП примерно на 260%, а в Украине он за тот же период вырос только на 23%.

Более того, та самая "национальная буржуазия", созданием которой так хвалился второй украинский президент, превратилась в прожорливую олигархию, которая до сих пор контролирует страну и блокирует важные реформы.

Главные активы этих людей, которые до сих пор составляют основу их финансового могущества — это приватизированные за копейки бывшие советские предприятия, построенные 60 – 100 лет назад.

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Главная составляющая успеха

Одной из главных, если не самая главная составляющая этого успеха — запрос на реформы и евроинтеграцию в польском обществе. С самого начала в Польше не стоял вопрос, куда должна интегрироваться страна: в Евросоюз и НАТО или же в какое-то подобие обновленного СССР.

Отход от коммунистического прошлого и развитие в рамках единой Европы стали одной из объединяющих идей для поляков в 90-е годы.

Радикальные и быстрые рыночные реформы, развитие малого и среднего бизнеса, приверженность идеям евроинтеграции превратили Польшу в восточно-европейского тигра и помогли всего за 30 лет увеличить экономику в несколько раз и вырваться из постсоветской бедности в первый мир.

Этот пример доказывает, что ничего невозможного нет. И правильная установка целей и задач чаще всего приносит щедрые плоды.