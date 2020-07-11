В переговорах как на уровне советников нормандского формата, так и на уровне ТКГ, длительное время нет существенного прогресса. В частности, это касается и очередного обмена пленными. Следовательно, Россия недавно обвинила Украину в том, что та пожелала добавить в перечень пленных несколько категорий лиц.

Небольшой прогресс – тоже прогресс, а ожидать от переговоров немедленного мира и безоговорочного позитива является неправильным, считает вице-премьер-министр Украины Алексей Резников. Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

Обратите внимание Встреча в нормандском формате может состояться в ближайшее время: впереди – обмен пленными

Относительно обмена списками лиц, подлежащих взаимному освобождению, то никто же не говорил, что должны быть только четыре категории. Эти категории предложила российская сторона на предыдущем заседании. Мы же ответили, что они не покрывают все возможные варианты, поэтому предложили добавить еще две,

– уточнил он.

Что этому предшествовало:

После очередных переговоров ТКГ по Донбассу 9 июля в Офисе Президента заявили, что ожидают письменные подтверждения от представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" по обмену удерживаемыми лицами.

В ОП уточнили, что Украина готова к освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

Однако представители России в ТКГ обвинили украинские власти в создании препятствий для дальнейшего обмена.

Там заявили, что Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен согласно четырем категориям удерживаемых лиц. В России говорят, что якобы в ходе заседания киевская делегация заявила: она хочет еще две категории.

Как это объясняет Резников

"Вот предположим, что российская сторона запрашивает какую-то личность на обмен, а она уже уволена и гуляет на свободе. Под какую категорию такой человек попадает, если он уже освобожден? Второй вариант – когда они спрашивают человека, который на самом деле является без вести пропавшим, чего нет в их четырех критериях. Причем мы не настаивали на этих двух категориях, а предложили их", – объяснил ситуацию вице-премьер.

По его словам, именно поэтому трактовка, что "Украина вела себя как-то деструктивно, – это чушь".