У переговорах як на рівні радників нормандського формату, так і на рівні ТКГ, тривалий час немає суттєвого прогресу. Зокрема, це стосується і чергового обміну полоненими. Відтак, Росія нещодавно звинуватила Україну в тому, що та забажала додати до переліку полонених кілька категорій осіб.

Невеликий прогрес – теж прогрес, а очікувати від перемовин негайного миру та беззаперечного позитиву є неправильним, вважає віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков. Про це він розповів в інтерв’ю "Главкому".

Зверніть увагу Зустріч у нормандському форматі може відбутися найближчим часом: попереду – обмін полоненими

Щодо обміну списками осіб, які підлягають взаємному звільненню, то ніхто ж не казав, що мають бути лише чотири категорії. Ці категорії запропонувала російська сторона на попередньому засіданні. Ми ж відповіли, що вони не покривають всі можливі варіанти, тому запропонували додати ще дві,

– уточнив він.

Що цьому передувало:

Після чергових перемовин ТКГ по Донбасу 9 липня в Офісі Президента заявили, що очікують на письмові підтвердження від представників так званих "ДНР" і "ЛНР" щодо обміну утримуваними особами.

В ОП уточнили, що Україна готова до звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх".

Натомість представники Росії у ТКГ звинуватили українську владу у створенні перешкод для подальшого обміну.

Там заявили, що Київ відмовився від узгоджених раніше домовленостей щодо складання списків на обмін згідно з чотирма категоріями утримуваних осіб. У Росії кажуть, що начебто в ході засідання київська делегація заявила: вона хоче ще дві категорії.

Як це пояснює Резніков

"От припустимо, що російська сторона запитує якусь особу на обмін, а вона вже звільнена і гуляє на свободі. Під яку категорію така особа потрапляє, якщо вона вже звільнена? Другий варіант – коли вони запитують особу, яка насправді є безвісти зниклою, чого нема в їхніх чотирьох критеріях. Причому ми не наполягали на цих двох категоріях, а запропонували їх", – пояснив ситуацію віцепрем’єр.

За його словами, саме тому трактування, що "Україна поводилася якось деструктивно, – це нісенітниця".