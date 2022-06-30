Украина ограничится использованием российского газа или полностью остановит транзит тогда, когда Европа откажется от него. Об этом заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время брифинга 28 июня.

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Транзит остановится после отказа стран Европы от российского газа.

Если европейские страны откажутся от российского газа, мы остановим его транзит. Если Европа решит, что сейчас этого сделать нельзя, то транзит по территории Украины будет продолжаться,

– сказал Андрей Герус.

Герус добавил, что транзит российского газа является вопросом, в том числе европейских стран. А с ними Украина хочет сотрудничать "цивилизованно и прогнозируемо".

Глава Комитета также сообщил, что Украина ожидает от Европы решения об ограничении закупки и использования российского газа.

Сколько газа Россия поставляет в Европу

Россия должна поставлять в Европу 40 миллиардов кубометров газа через Украину. Объемы транзита за последние 2 года сократились в 4 раза.

В июне 2020 года транзит составлял в среднем 156,7 миллионов кубометров в сутки. В 2021 – 124,2 миллиона кубометров. А уже в 2022 – всего 41,6 миллиона кубометров.

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