Україна обмежиться використання російського газу чи повністю зупинить транзит тоді, коли Європа відмовиться від нього. Про це заявив голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час брифінгу 28 червня.

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Транзит зупиниться після відмови країн Європи від російського газу

Якщо європейські країни відмовляться від російського газу, ми одразу зупинимо його транзит. Якщо Європа вирішить, що зараз цього зробити не можна, то транзит територією України буде продовжуватись,

– сказав Андрій Герус.

Герус додав, що транзит російського газу є питанням, зокрема європейських країн. А з ними Україна хоче співпрацювати "цивілізовано і прогнозовано".

Голова Комітету також повідомив, що Україна очікує від Європи рішення щодо обмеження закупівлі і використання російського газу.

Скільки газу Росія постачає до Європи

Росія має постачати до Європи 40 мільярдів кубометрів газу через Україну. Обсяги транзиту за останні 2 роки скоротилися в 4 рази.

У червні 2020 року транзит складав в середньому 156,7 мільйона кубометрів на добу. Натомість у 2021 – 124,2 мільйона кубометрів. А вже у 2022 – лише 41,6 мільйона кубометрів.

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