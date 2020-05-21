Почему украинцы в тройке истцов в ЕСПЧ: объяснение эксперта

Европейский суд по правам человека стал для тысяч граждан судом "последней надежды". Украина стабильно держится в рейтинге на третьем месте среди стран, чьи граждане присылают наибольшее количество дел в ЕСПЧ.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала правозащитница Александра Матвийчук.

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Она объяснила, что на такие рейтинги оказала влияние война с Российской Федерацией. Граждане Украины, когда подают жалобу, как правило, делают это против двух государств – России и Украины.

Против Российской Федерации в соответствии с основаниями, как страна оккупант. А против Украины, исходя из такой логики, что государство не смогло их защитить, как граждан, которые платят налоги своему государству,

– объяснила Александра Матвийчук

Правозащитница отметила, что перед тем как идти в Европейский суд по правам человека, нужно исчерпать все средства национальной защиты. Не все подают иск сразу против двух стран. Есть граждане, которые подают только против России.

"Уже несколько лет Российская Федерация проводит работу по забрасыванию Европейского суда жалобами против Украины в связи с войной. Они собирают материалы, работает профессиональная команда адвокатов, а также помогают людям составить жалобы при условии, что она пойдет против Украины", – отметила Александра Матвийчук.

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Она побъяснила, что Европейский суд выносит решение, которое состоит из двух частей. Одна из них индивидуального характера и касается суммы компенсации, поэтому люди заинтересованы получить деньги хотя бы от кого-то.

Смотрите полное видео комментария Александра Матвийчук: