Чому українці в трійці скаржників до ЄСПЛ: пояснення експерта

Європейський суд з прав людини став для тисяч громадян судом "останньої надії". Україна стабільно тримається в рейтингу на третьому місці серед країн, чиї громадяни надсилають найбільшу кількість справ до ЄСПЛ.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла правозахисниця Олександра Матвійчук.

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Вона пояснила, що на такі рейтинги дуже вплинула війна з Російською Федерацією. Громадяни України, коли подають скаргу, як правило, роблять це проти двох держав – Росії та України.

Проти Російської Федерації відповідно за підставами, як країна окупант. А проти України, виходячи з такої логіки, що держава не змогла їх захистити, як громадян, які сплачують податки своїй державі,

– пояснила Олександра Матвійчук

Правозахисниця зазначила, що перед тим як йти до Європейського суду з прав людини, потрібно вичерпати всі засоби національного захисту. Не всі подають позов одночасно проти двох країн. Є громадяни, які подають тільки проти Росії.

"Вже кілька років Російська Федерація проводить роботу по закиданню Європейського суду скаргами проти України у зв’язку із війною. Вони збирають матеріали, працює професійна команда адвокатів, а також допомагають людям скласти скарги за умови, що вона піде проти України", – зазначила Олександра Матвійчук.

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Вона пояснила, що Європейський суд виносить рішення, яке складається з двох частин. Одне з них індивідуального характеру та стосується суми компенсації, тому люди зацікавлені отримати гроші хоча б від когось.

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