Важность этих самолетов для Украины объяснил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он отметил главные преимущества американской авиации, которая нужна Украине.

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Защита тыла и прифронтовых территорий

Прежде Николай Олещук отметил, что американская авиация станет надежной защитой тыла, ведь в нынешних условиях ПВО достигло эффективности 75%, однако 25% вражеских целей долетают, из-за чего гибнут мирные жители украинских сел и городов. F-16 могли бы существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства и увеличить показатель сбивания вражеских ракет, дронов и авиации.

Кроме того, сейчас Россия имеет преимущество в авиации, поэтому Украинская ПВО не может полностью защитить прифронтовые регионы от нее. Однако именно американские самолеты позволят изменить ситуацию в нашу пользу.

Воздушным силам недостаточно сил и средств как наземных, так и воздушных, чтобы эффективно защитить воздушное пространство, войска на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне от ежедневного террора вражеских ударных самолетов и вертолетов. F-16 позволят завоевать преимущество в воздухе, значительно ослабив врага и спасая много жизней каждый день,

– подчеркнул Олещук.

Защита от УАБ

В последнее время оккупанты все чаще применяют управляемые авиационные бомбы, из-за которых приграничные и прифронтовые регионы оказались в опасности. Речь идет о Чернигове, Сумах, Харькове, Запорожье и Херсоне и близлежащих населенных пунктах. Николай Олещук отметил, что сейчас враг применяет УАБ весом 500 килограммов, однако есть признаки того, что россияне готовятся наносить удары бомбами весом 1,5 тонны.

Для запусков этих бомб неприятельская авиация не заходит в зону действия украинской ПВО, а противодействовать УАБ можно только отогнав вражеские истребители. Именно это позволят нам сделать американские F-16.

F-16 имеют на вооружении ракеты класса "воздух – воздух" с дальностью до 180 километров. Это позволит отогнать вражескую авиацию подальше от границ и линии боевого столкновения, что минимизирует вероятность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования,

– подчеркнул командующий Воздушными силами.

Ответный удар во время контрнаступления и контроль моря

Генерал-лейтенант подчеркнул, что спектр современного высокоточного вооружения F-16 позволит наносить высокоточные удары по российским войскам, завоевать преимущество в воздухе и уничтожать вражескую логистику. А это все важно для проведения контрнаступления.

Кроме того, американская авиация на вооружении в Украине позволит вернуть Черное море под наш контроль, ведь его акваторию, к сожалению, занимает черноморская флотилия россиян. Таким образом, Украина будет обеспечивать свободу судоходства и безопасность "зерновой инициативы".

Исправность, технологии и запасы боеприпасов

Командующий Воздушными силами отметил, что использование устаревших самолетов для наших пилотов опасно, что часто приводит к потерям среди лучших специалистов. Николай Олещук подчеркнул, что наши специалисты готовы овладевать западной авиацией.

Также устаревшие самолеты, которые есть в Украине, порождают еще одну проблему – искать детали для ремонта все труднее.

Благодаря передаче самолетов из Словакии и Польши удастся в определенной степени восстановить авиапарк МиГ-29 нескольких авиабригад, усилить возможности в выполнении текущих боевых задач истребительной авиацией. Впрочем, для достижения преимущества в воздухе, для победы нам нужны современные самолеты,

– подчеркнул Олещук.

Также есть проблема с боеприпасами для авиации советского периода на вооружении Украины. Однако переход на западную авиацию откроет нам больший спектр вооружения и существенно усилит защиту нашего неба.