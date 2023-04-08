Важливість цих літаків для України пояснив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Він відзначив найважливіші переваги американської авіації, яка необхідна Україні.

Зверніть увагу Українським пілотам знадобиться менше часу для опанування F-16, – Ігнат про тестування у США

Захист тилу та прифронтових територій

Найперше Микола Олещук відзначив, що американська авіація стане надійним захистом тилу, адже в нинішніх умовах ППО досягла ефективності 75%, проте 25% ворожих цілей долітають, через що гинуть мирні мешканці українських сіл та міст. F-16 могли б суттєво посилити протиповітряну оборону нашої держави та збільшити показник збиття ворожих ракет, дронів та авіації.

Крім того, зараз Росія має перевагу в авіації, через що Українська ППО не може повністю захистити прифронтові регіони від неї. Однак саме американські літаки дозволять змінити ситуацію на нашу користь.

В Повітряних силах недостатньо сил та засобів як наземних, так і повітряних, аби ефективно захистити повітряний простір, війська на передовій та мирних жителів у прифронтовій зоні від щоденного терору ворожих ударних літаків і вертольотів. F-16 дозволять завоювати панування в повітрі, значно ослабивши ворога, рятуючи багато життів щодня,

– наголосив Олещук.

Захист від КАБ

Останнім часом окупанти все частіше застосовують керовані авіаційні бомби, через які прикордонні та прифронтові регіони опинилися у небезпеці. Мова йде про Чернігів, Суми, Харків, Запоріжжя та Херсон й прилеглі населені пункти. Микола Олещук відзначив, що зараз ворог застосовує КАБ вагою 500 кілограмів, однак є ознаки того, що росіяни готуються завдавати ударів бомбами, вагою 1,5 тонни.

Для запусків цих бомб ворожа авіація не заходить в зону дії української ППО, а протидіяти КАБ можна тільки відігнавши ворожі винищувачі. Саме це дозволять нам зробити американські F-16.

F-16 мають на озброєнні ракети класу "повітря – повітря" з дальністю до 180 кілометрів. Це дозволить відігнати ворожу авіацію якомога далі від наших кордонів та лінії бойового зіткнення, що мінімізує вірогідність застосування керованих авіабомб та іншого озброєння повітряного базування,

– наголосив командувач Повітряних сил.

Удар у відповідь під час контрнаступу та контроль моря

Генерал-лейтенант наголосив, що спектр сучасного високоточного озброєння F-16 дозволить завдавати високоточних ударів по російських військах, завоювати перевагу в повітрі та знищувати ворожу логістику. А це все важливо для проведення контрнаступу.

Крім того, американська авіація на озброєнні в Україні дозволить повернути Чорне море під наш контроль, адже його акваторію, на жаль, займає чорноморська флотилія росіян. Таким чином Україна забезпечуватиме свободу судноплавства та безпеку "зернової ініціативи".

Справність, технології та запаси боєприпасів

Командувач Повітряних сил наголосив, що використання застарілих літаків для наших пілотів є небезпечним, що часто призводить до втрат найкращих фахівців. Микола Олещук підкреслив, що наші фахівці готові опановувати західну авіацію.

Також застарілість літаків, які є в Україні викликає ще одну проблему – шукати деталі для ремонту дедалі важче.

Завдяки передачі літаків зі Словаччини та Польщі вдасться певною мірою відновити авіапарк МіГ-29 кількох авіабригад, посилити спроможності у виконанні поточних бойових завдань винищувальною авіацією. Втім, для досягнення переваги в повітрі, для перемоги, нам потрібні сучасні літаки,

– наголосив Олещук.

Також є проблема з боєприпасами для авіації радянського періоду, яка є на озброєнні України. Однак перехід на західну авіацію відкриє нам більший спектр озброєння і суттєво посилить захист нашого неба.