Хотя и получают от нее определенные доходы, которые идут на развитие их государств. Украине важна коммуникация с этими странами. Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что через них можно дипломатически влиять на Россию.

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Почему Украине важна коммуникация с нейтральными странами

По словам Подоляка, Индия и Китай заинтересованы в доминировании международного права. Это гарант будущего, который определяет правила, в рамках которого можно прогнозировать действия тех или иных стран. От этого зависят прибыли и убытки, которые будет получать определенное государство.

И Китай, и Индия готовы к объемным коммуникациям с Украиной. Они ищут определенные решения,

– подчеркнул он.

Украине важно выстроить правильную коммуникацию с этими государствами. Показать через них, что на Россию можно дипломатически влиять. Заставляя их понять, какие сейчас выстраиваются международные отношения и насколько мерзко выглядит страна-агрессор.

Наше государство четко понимает, что, несмотря на все эмоциональные оценки, должна работать со странами, которые занимают нейтральную позицию, например члены БРИКС и Глобальный Юг. Именно они способны дипломатически давить на Россию.

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"Позиция именно этих стран будет существенно влиять на Россию. Без военного и экономического компонентов, за это отвечает Украина и проукраинская коалиция. Понимая это, Украина ведет активную дипломатическую работу с нейтральными странами, Глобального Юга, Китаем и Индией", – констатировал Михаил Подоляк.