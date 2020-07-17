Укрзализныця начала продавать билеты на все места в некоторых поездах. В Минздраве говорят, что так и должно быть, а заполненность вагонов на 50% может быть обусловлена разве тем, что поезд идет в регион с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Так, во время брифинга Минздрава у главы ведомства Максима Степанова спросили, когда в Украине разрешили продажу всех билетов в поездах и почему об этом отдельно не сообщили людям. На это он ответил: В Украине достаточно четко регламентированы правила перевозки в транспорте, пишет 24 канал.

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Указано в постановлении правительства №392. Оно предусматривает, что перевозки пассажиров в транспорте должны происходить в количестве, не превышающем количество мест для сидения,

– отметил он.

Впрочем, все же есть единственное ограничение: если перевозка осуществляется в регион с неблагоприятными эпидемиологическим показаниям. В таком случае разрешается перевозка пассажиров в пределах 50% мест для сидения.

Проблемы с Укрзализныцей

Ранее Укрзализныця продавала билеты практически в все поезда с ограничениями на перевозку пассажиров в пределах 50% мест.

Впрочем, впоследствии на все большее количество поездов начали продавать 100% билетов. При этом, как пишут люди в соцсетях, начали возникать технические сбои.

Билеты на места, которые приобрели ранее, снова поступили в продажу. Так случилось с поездом №081 Харьков – Новоалексеевка. Проводникам пришлось на месте разбираться с ситуацией.



Скриншот с фейсбук-сообщества dtp.kiev.ua

Журналисты 24 канала пытаются выяснить детали инцидента с этим поездом в Укрзализныце.

Позиция перевозчика