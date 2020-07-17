Чому Укрзалізниця продає квитки на усі місця в потягах: пояснення МОЗ
Укрзалізниця почала продавати квитки на усі місця у деяких потягах. У МОЗ кажуть, що так і має бути, а заповненість вагонів на 50% може бути зумовлена хіба тим, що потяг прямує до регіону з несприятливою епідеміологічною ситуацією.
Так, під час брифінгу МОЗ очільника відомства Максима Степанова запитали, коли в Україні дозволили продаж усіх квитків у поїздах та чому про це окремо не повідомили людям. На це він відповів: в Україні достатньо чітко регламентовані правила перевезення у транспорті, пише 24 канал.
До теми В Укрзалізниці анонсували відновлення повноцінного сполучення: коли це відбудеться
Це викладено у постанові уряду №392.Вона передбачає, що перевезення пасажирів у транспорті повинно відбуватись у кількості, яка не перевищує кількість місць для сидіння,
– зауважив він.
Втім, все ж є єдине обмеження: якщо перевезення здійснюється в регіон з несприятливими епідеміологічними показниками. В такому разі дозволяється перевезення пасажирів в межах 50% місць для сидіння.
Проблеми з Укрзалізницею
Раніше Укрзалізниця продавала квитки фактично на усі поїзди з обмеженнями на перевезення пасажирів в межах 50% місць.
Втім, згодом на все більшу кількість потягів почали продавати 100% квитків. При цьому, як пишуть люди у соцмережах, почали виникати технічні збої.
Квитки на місця, які придбали раніше, знову поступили у продаж. Так трапилось із потягом №081 Харків – Новоолексіївка. Провідникам довелося на місці розбиратися із ситуацією.
Скриншот із фейсбук-спільноти dtp.kiev.ua
Журналісти 24 каналу намагаються з’ясувати деталі інциденту з цим потягом в Укрзалізниці.
Позиція перевізника
- Тим часом в Укрзалізниці 16 липня повідомили, що у поїздах далекого сполучення, які прямують з Києва та зворотно, квитки можна вже купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.
- Відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки погодженню КМДА.
- Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 Харків – Одеса з 2 червня, №81/82 Харків – Новоолексіївка та №53/54 Дніпро – Одеса з 17 червня, №91/92 Одеса – Костянтинівка з 29 червня.
- Загалом Укрзалізниця відновила курсування 65 поїздів – це більше половини від докарантинної кількості.