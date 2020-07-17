Укрзалізниця почала продавати квитки на усі місця у деяких потягах. У МОЗ кажуть, що так і має бути, а заповненість вагонів на 50% може бути зумовлена хіба тим, що потяг прямує до регіону з несприятливою епідеміологічною ситуацією.

Так, під час брифінгу МОЗ очільника відомства Максима Степанова запитали, коли в Україні дозволили продаж усіх квитків у поїздах та чому про це окремо не повідомили людям. На це він відповів: в Україні достатньо чітко регламентовані правила перевезення у транспорті, пише 24 канал.

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Це викладено у постанові уряду №392.Вона передбачає, що перевезення пасажирів у транспорті повинно відбуватись у кількості, яка не перевищує кількість місць для сидіння,

– зауважив він.

Втім, все ж є єдине обмеження: якщо перевезення здійснюється в регіон з несприятливими епідеміологічними показниками. В такому разі дозволяється перевезення пасажирів в межах 50% місць для сидіння.

Проблеми з Укрзалізницею

Раніше Укрзалізниця продавала квитки фактично на усі поїзди з обмеженнями на перевезення пасажирів в межах 50% місць.

Втім, згодом на все більшу кількість потягів почали продавати 100% квитків. При цьому, як пишуть люди у соцмережах, почали виникати технічні збої.

Квитки на місця, які придбали раніше, знову поступили у продаж. Так трапилось із потягом №081 Харків – Новоолексіївка. Провідникам довелося на місці розбиратися із ситуацією.



Скриншот із фейсбук-спільноти dtp.kiev.ua

Журналісти 24 каналу намагаються з’ясувати деталі інциденту з цим потягом в Укрзалізниці.

Позиція перевізника