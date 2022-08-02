Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он также отметил, что признание государства спонсором терроризма означает, что государство и государственные компании со своими контрагентами не могут иметь никаких связей.

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К примеру, есть список стран, которые помогают "отмывать" средства, а это еще серьезнее – ведь любые такие связи подпадают под американский финансовый мониторинг, этим занимается Министерство финансов США,

– объясняет Мусиенко.

"Такое решение углубит изоляцию россии на экономическом и международном уровнях. Это довольно важная вещь, по-моему", – говорит специалист.

По словам Мусиенко, действительно можно сделать вывод, что признание россии спонсором терроризма тормозит именно Госдеп США, потому что это именно в их сфере полномочий, согласно американскому законодательству.

Конечно, решение Сената носит более рекомендательный характер, к которому, как правило, прислушиваются. В США не хотят перейти тонкую грань, где их можно считать непосредственными участниками войны,

– убежден Александр Мусиенко.

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Важно о признании россии государством, которое спонсирует терроризм

Сенат США единогласно поддержал резолюцию по признанию россии страной-спонсором терроризма. Безумные преступления, совершаемые российскими оккупантами даже над пленными, открыли миру глаза, что лишь решительные мощные удары могут остановить россиян.

А вот государственный секретарь США Энтони Блинкен не слишком уверен в такой позиции. По его мнению, санкции – вполне действенный инструмент и соответствуют статусу россии как террориста, но постановка кремля в один ряд с Северной Кореей, Сирией, Кубой и Ираном может окончательно разорвать все дипломатические отношения между Вашингтоном и москвой.

Впрочем, если постановление демократов о признании россии страной-спонсором терроризма примет Конгресс, то Госдепартамент не сможет остановить предоставление оккупантам статуса, которого они заслуживают.