Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що визнання держави спонсором тероризму означає, що держава і державні компанії зі своїми контрагентами, не можуть мати жодних зв’язків.

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Наприклад, є список країн, які допомагають "відмивати" кошти, а це ще серйозніше – адже будь-які такі зв'язки підпадають під американський фінансовий моніторинг, цим займається Міністерство фінансів США,

– пояснює Мусієнко.

"Таке рішення поглибить ізоляцію росії на економічному та міжнародному рівнях. Це досить важлива річ, як на мене", – каже фахівець.

За словами Мусієнка, справді можна дійти до висновку, що визнання росії спонсоркою тероризму, гальмує саме держдеп США, бо це саме у їх сфері повноважень, згідно із американським законодавством.

Звичайно, рішення Сенату носить більш рекомендаційний характер, до якого, як правило – прислухаються. У США не хочуть перейти тонку межу, де їх можна вважати безпосередніми учасниками війни,

– переконаний Олександр Мусієнко.

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Важливе про визнання росії державою, що спонсорує тероризм

Сенат США одноголосно підтримав резолюцію щодо визнання росії країною-спонсором тероризму. Шалені злочини, які скоюють російські окупанти навіть над полоненими, відкрили світу очі, що лише рішучі потужні удари можуть зупинити росіян.

А от державний секретар США Ентоні Блінкен не надто впевнений у такій позиції. На його думку, санкції – цілком дієвий інструмент і відповідають статусу росії як терориста, але постановка кремля в один ряд з Північною Кореєю, Сирією, Кубою та Іраном може остаточно розірвати усі дипломатичні стосунки між Вашингтоном та москвою.

Втім, якщо постанову демократів про визнання росії країною-спонсором тероризму прийме Конгрес, то Держдепартамент не зможе зупинити надання окупантам статусу, на який вони заслуговують.