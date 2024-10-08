Главная причина отсутствия инвестиций

Может показаться, что из-за коррупции. Но мой ответ другой: для инвесторов, предпринимателей важны стабильные правила игры. Неважно, хорошие они или плохие – главное, чтобы они были предсказуемыми. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Посмотрите на Индию или Китай. Там есть коррупция? Безусловно. В Китае вообще правит коммунистическая партия, и это фактически тоталитарное государство. Но заходят ли туда инвестиции? Еще какие! И в очень больших объемах.

Поэтому когда нам рассказывают, что главное – побороть коррупцию, это лишь часть правды. Коррупция – это, безусловно, негативное явление, но она не наносит экономике такой вред, как постоянная смена правил игры.

И эта нестабильность формирует в обществе настроение "схватить и убежать". Бизнесмены, чиновники, простые люди – все пытаются быстро заработать деньги и перевести их туда, где чувствуют себя в безопасности: в оффшоры, крипту и тому подобное.

Поэтому именно нестабильные условия игры являются ключевой причиной, почему европейская модель бизнеса не работает в Украине и почему инвесторы, предприниматели не спешат вкладывать свои деньги сюда. Рассмотрим подробнее, что нас останавливает от развития успешных бизнесов в Украине, как это все работает в Европе, и что же с этим делать.

Погоня за быстрой окупаемостью

В Украине бизнес зациклен на быстрой окупаемости. "За сколько окупится этот проект?" – этот вопрос постоянно звучит в наших бизнес-кругах. Такой подход заставляет предпринимателей думать краткосрочно, быстро извлекать прибыль и не инвестировать в долгосрочные проекты.

Рассмотрим типичный сценарий для украинского малого бизнеса. Предприниматель открывает кофейню или небольшой магазин. С первого дня он думает не о том, как построить сеть или создать узнаваемый бренд, а о том, как быстрее вернуть вложенные средства. Это приводит к экономии на качестве, отказу от долгосрочных инвестиций в персонал и оборудование.

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Зато в Европе концепция окупаемости часто вообще отсутствует. Там бизнес нацелен на развитие рыночной доли и увеличение клиентской базы. Например, каршеринговые европейские компании не занимаются тем, за сколько окупится каждый автомобиль. Они вообще готовы работать в минус первые несколько лет, если это позволит закрепиться на рынке. Их интересует только способность ежемесячно платить лизинговые платежи и наращивать количество клиентов.

Отсутствие дешевых кредитов

Ключевая причина такой разницы – доступность дешевых кредитов в Европе. Там бизнес может взять автомобиль в лизинг под 3 – 7% годовых. В Украине же стоимость кредитов значительно выше, а доступность ограничена.

Приведу конкретный пример. В Германии я могу взять в лизинг Volvo XC60 стоимостью 60 тысяч евро всего за 189 евро в месяц. За год пользования я заплачу всего 2 268 евро, хотя реальная амортизация автомобиля будет около 12 тысяч евро.

Возникает вопрос: как может работать такая схема, где клиент платит значительно меньше, чем реальное снижение стоимости автомобиля?

Ответ кроется в сложном взаимодействии между производителем, банками и лизинговыми компаниями. Производитель предоставляет значительную скидку (до 35 – 38%) на большую партию автомобилей для лизинговых компаний. Банки, со своей стороны, предоставляют этим компаниям дешевое финансирование под низкие проценты (3 – 7% годовых).

Лизинговая компания, получив такие выгодные условия, рассчитывает на то, что через год сможет продать автомобиль по цене, которая покроет разницу между суммой лизинговых платежей и реальной амортизацией. Важно также отметить, что многие производители автомобилей имеют внутри корпораций собственные банки и лизинговые компании. Таким образом, эти структуры позволяют производителям оптимизировать прибыль: недозарабатывая на одном звене, они компенсируют это на другом.

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Такая схема дешевых кредитов и лизингов выгодна всем участникам. Конечный пользователь получает возможность пользоваться новым автомобилем по доступной цене. Производитель увеличивает объемы продаж. Банки и лизинговые компании получают стабильный доход с минимальными рисками.

Однако, к сожалению, в Украине такие схемы невозможны. Почему? Из-за высоких рисков и отсутствия долгосрочной стабильности.

Постоянная смена политических элит

За 32 года независимости Украина пережила по меньшей мере четыре смены политических элит. Это приводит к постоянной смене правил игры и невозможности долгосрочного планирования.

Для сравнения, в Германии последняя существенная смена элит произошла после Второй мировой войны. С тех пор, несмотря на смену правительств и канцлеров, основной экономический курс остается неизменным. Это позволяет бизнесу строить долгосрочные стратегии и инвестировать в развитие.

Что делать?

Сейчас ключевая задача для Украины – обеспечить стабильность экономического и политического курса. Мы должны прийти к пониманию, что стабильность важнее быстрых изменений. Это не означает, что ничего не должно меняться. Конечно, курс должен адаптироваться к изменениям. Но базовые вещи – защита собственности, правила ведения бизнеса, монетарная политика – должны оставаться стабильными в течение десятилетий.

Только при таких условиях в Украине сможет прижиться европейская модель бизнеса, ориентированная на долгосрочное развитие, а не на быструю окупаемость. Это позволит привлечь долгосрочные инвестиции и создать условия для устойчивого экономического роста.

Стабильность – это фундамент, на котором можно строить все остальное: социальные гарантии, инновации, повышение качества жизни. Без нее же любые реформы обречены на провал.