Ты не можешь отстраняться, потому что тогда будешь, как россиянин, – переселенец Демид

В рамках проекта 24 канала СВОИ Демид рассказал, что после того, как он переехал во Львов, его подруга познакомила со своими друзьями. Именно с ними Демид начал говорить на разные темы, в частности политические.

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"Ее друзья стали и моими друзьями. Бывали дни, когда мне было довольно одиноко. Я просто предложил: а можешь меня познакомить с ними? Они оказались очень хорошими людьми, с которыми круто общаться на интересные темы: психологии, политики, философии", – рассказал он.

Демид отметил, что ранее не общался о политике, поскольку был отстранен от этой темы. Теперь он считает, что каждый должен участвовать в политической жизни, чтобы не быть как россияне.

Я раньше не общался, как и никто из нас, о политике. Был немного отстранен от этого. Но, знаете, это урок, который мы все, украинцы, вынесли – ты не можешь быть вне этого. Ты должен участвовать в политической жизни. Ты не можешь отстраняться, потому что тогда будешь, как россиянин,

– сказал Демид.

Демид переехал из Харькова во Львов в начале марта. Парень рассказал, что в настоящее время его знакомые не планируют выезжать из Харькова, страдающего от российских обстрелов.

Утром 1 августа оккупанты обстреляли Салтовский район в Харькове. Удар пришелся на автобусную остановку, от полученных травм погиб мужчина.

В Харьковской области в ночь на 1 августа также были прилеты. Оккупанты нанесли удар по Мерефи, в результате чего разрушили производство и пострадал охранник.

Кроме того, под ракетные обстрелы попало предприятие в Чугуеве.

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