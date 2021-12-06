Собственно, что же это получается? Россия, которая "не является" стороной конфликта на Донбассе, о чём регулярно заявляют все без исключения официальные лица РФ, но при этом, не только раздаёт российские паспорта на оккупированных территориях и использует граждан Украины с незаконно выданными паспортами РФ в рамках российских выборов, но и принимает в состав российской партии власти пособников оккупантов?

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Русские запутались

Похоже, игроки в многоходовочку сами же запутались в своих ходах, стараясь добиться хоть каких-то результатов на Донбассе, или?

Посудите сами, что ещё следовало сделать для сохранения мантры "нас там нет" и "мы не сторона конфликта", в период наращивания российских войск у границ с Украиной? Конечно, только не организовать торжественное включение Пасечника и Пушилина в состав ЕР! Таким образом, граждане России Пушилин и Пасечник, становятся ещё и членами российской партии власти!

Да, может до бесконечности возмущать факт выдачи паспортов на Донбассе. Может до бесконечности возмущать включение в состав российских партий неких представителей марионеточного "руководства" марионеточными "республиками". Но, в действительности, не это самая большая угроза для Украины, ведь эти шаги совершает именно Россия, раз за разом подтверждающая свою роль в срыве Минских соглашений и дестабилизации Украины.

Предстаитель государства-террориста и террорист сливаются в едином порыве / РосСМИ

Ведь те же самые паспорта РФ, выдаются на оккупированных территориях в большинстве случаев под давлением и люди их берут из-за безысходности. А вступление в партию ЕР марионеток, боевиков, военных преступников и прочего сброда, это не столько "легитимизация" оккупированных территорий, в первую очередь для внутреннего потребления в России, сколько делегитимизация самой партии "Единая Россия".

Подсказка для цивилизованного мира

Как международные партнёры смогут общаться с представителями ЕР, если эта политическая структура не просто партия-войны, но и партия, укрывающая военных преступников и моральных отщепенцев?

И вот казалось бы, на фоне того как угроза у границ с Украиной стала главной темой обсуждения и поводом для небывало жёсткой реакции всего международного сообщества, в Кремле решают напомнить всему миру, что никакой "гражданской" войны в Украине – нет, а есть российская агрессия и российская оккупация.

Согласитесь, очень странный шаг на фоне всех сопутствующих ему событиям.

Тигр, перед прыжком, зачастую затаивается. Но, не забывайте, что когда мы говорим о России, то сравнение с затаившимся тигром здесь неуместно, а вот с бешеным шакалом, брюзжащим пеной и носящимся по степям с неистовым визгом – самое оно.

А потому и не исключено, что это брюзжание пеной и визг, может означать, что в Кремле приняли решение наращивать эскалацию до предельно возможно уровня. А точнее, до максимально дозволенного.