Геноцид украинцев
Очевидно, что Путин пытается уничтожить нас как нацию и убить всю историческую память украинцев.
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Это называется геноцидом.
Закрытое небо
Какие еще доводы нужны для того, чтобы закрыть небо от российских ракет, самолетов и дронов?
А его все равно придется закрыть, ведь рано или поздно россияне устроят техногенную катастрофу, от которой Европа уже не скроется.
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