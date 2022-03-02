Геноцид українців

Очевидно, що Путін намагається знищити нас як націю і вбити всю історичну пам'ять українців.

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Це називається геноцидом.

Закрите небо

Які ще аргументи потрібні для того, щоб закрити небо від російських ракет, літаків та дронів?

А його все одно доведеться закрити, адже рано чи пізно росіяни влаштують техногенну катастрофу, від якої Європа вже не сховається.

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