Цікаво, що у нас завжди дуже чуйні до будь-якої згадки України у західних ЗМІ. Буквально один абзац може стати підставою для затятої дискусії та купи взаємних обвинувачень.

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ЗМІ мовчать

А тут – ціла стаття, та ще й з досить однозначними висновками. А розонансу чомусь немає. І на щотижневих ток-шоу не особливо обговорюють.

Можливо, тому, що ця інформація не дуже приємна для "великих українських бізнесменів", котрі і володіють об'єктами, що генерують маріупольську екологічну катастрофу? А ці "бізнесмени" мають серйозні ресурси, серед яких – медійні ресурси теж?

Важливо На ТЕС Ахметова сталась аварія, яку керівництво всіляко намагалося приховати

Трагедія Маріуполя

Якщо коротко викласти зміст, то токсичні підприємства у Маріуполі викидають отруйні речовини у небачених на європейському континенті кількостях.

Повітря у Маріуполі одне з найбрудніших у всій Європі.

На заводі "Азовсталь" встановлено застаріле обладнання. Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча – у топ-10 забруднювачів по всій Україні.

От така ціна "міцних господарників" та всього, що з ним пов'язано. Але в Україні про таке говорити не особливо прийнято. І на "головному ток-шоу країни" про таке теж говорити не будуть.

Аварія на Бурштинській ТЕС – що відомо: дивіться відео