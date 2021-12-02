За даними журналістів, компанія ДТЕК всіляко намагалася приховати масштабну аварію на Бурштинській ТЕС. У компанії вже відреагували на розслідування "Схем".

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Спершу приховували аварію

У розслідуванні йдеться про те, що 2 листопада на сторінці Бурштинської ТЕС опублікували інформацію про аварію, однак невдовзі видалили. Тоді причиною вказали підтоплення котла, через що і припинив роботу один енергоблок.

Через два дні з'явилося інше повідомлення. Цього разу припинив роботу ще один енергоблок через нібито прорив котла. Однак і це повідомлення зникло.





Повідомлення від Бурштинської ТЕС, які зникли / Фото "Радіо Свобода"

Згодом у мережі в місцевих групах Бурштина з'явилося фото, на якому видно масштаби аварії на ТЕС. Однак журналісти кажуть, що мали таке ж у розпорядження раніше. Причиною аварії місцеві мешканці називали прорив золошлакопроводу – трубопроводу, яким відходи від згорання вугілля потрапляють до золовідвалу.



Аварія на Бурштинській ТЕС / Фото "Радіо Свобода"

Водночас у компанії ДТЕК причиною аварії назвали прорив колектору з водою за межами станції. Однак знімки заперечують. Також це заперечив журналістам і колишній працівник ТЕС.

У компанії заявляли, що аварія ніяк не нашкодила навколишньому середовищу, але екологи, з якими поспілкувалися журналісти, висловили інше бачення. На їхню думку, це зовсім не так. Причиною цього є дані про те, що всі викиди від прориву трубопроводу відкачували у водосховище. У цьому випадку це є серйозною проблемою, адже зола містить важкі метали і її потрапляння в питну воду небезпечне.

Реакція ДТЕК на розслідування

У компанії олігарха Ріната Ахметова ДТЕК в коментарі "РБК-Україна"заперечили дані про прорив золошлакопроводу та забруднення питної води у водосховищі в притоці Дністра. Крім того, там нібито провели дослідження, результати якого нібито позитивні.

Відомчою сертифікованою хімічною лабораторією ДТЕК Бурштинська ТЕС було проведено аналізи води з підтопленої території. Вони підтвердили відповідність нормативам якості води. По якості на цій ділянці вона відповідала сирій воді водосховища,

– заявили в компанії.

Через це ДТЕК переконує, що жодного забруднення не було.

Розслідування "Схем" та Центру протидії корупції про аварії на Бурштинській ТЕС: дивіться відео