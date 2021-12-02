По данным журналистов, компания ДТЭК всячески пыталась скрыть масштабную аварию на Бурштынской ТЭС. В компании уже отреагировали на расследование "Схем".

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Сначала скрывали аварию

В расследовании говорится о том, что 2 ноября на странице Бурштынской ТЭС опубликовали информацию об аварии, однако вскоре удалили. Тогда причиной указали подтопление котла, из-за чего и прекратил работу один энергоблок.

Через два дня появилось другое сообщение. На этот раз прекратил работу еще один энергоблок из-за якобы прорыва котла. Однако и это сообщение исчезло.





Сообщения от Бурштынской ТЭС, которые исчезли / Фото"Радио Свобода"

Затем в сети в местных группах Бурштына появилось фото, на котором видны масштабы аварии на ТЭС. Однако журналисты говорят, что у них было такое же в распоряжение раньше. Причиной аварии местные жители называли прорыв золошлакопровода – трубопровода, по которому отходы от сгорания угля попадают в золоотвал.



Авария на Бурштынской ТЭС / Фото"Радио Свобода"

В то же время в компании ДТЭК причиной аварии назвали прорыв коллектора с водой за пределами станции. Однако снимки отрицают. Также это возразил журналистам и бывший работник ТЭС.

В компании заявляли, что авария никак не навредила окружающей среде, но экологи, с которыми пообщались журналисты, выразили иное видение. По их мнению, это совсем не так. Причиной этого являются данные о том, что все выбросы от прорыва трубопровода откачивали в водохранилище. В этом случае это является серьезной проблемой, ведь зола содержит тяжелые металлы и ее попадание в питьевую воду опасно.

Реакция ДТЭК на расследование

В компании олигарха Рината Ахметова ДТЭК в комментарии "РБК-Украина" опровергли данные о прорыве золошлакопровода и загрязнении питьевой воды в водохранилище в притоке Днестра. Кроме того, там якобы провели исследование, результаты которого якобы положительные.

Ведомственной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынская ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды. По качеству на этом участке она соответствовала сырой воде водохранилища,

– заявили в компании.

Из-за этого ДТЭК убеждает, что никакого загрязнения не было.

Расследование "Схем" и Центра противодействия коррупции об авариях на Бурштынской ТЭС: смотрите видео