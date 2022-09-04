Ведь возникает вопрос, как быть с ядерным оружием, которым располагает страна-агрессор. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Петр Черник.

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Что будет с ядерным оружием россии в случае ее распада

Однако, по его словам, Запад может найти способ изъятия и утилизации российского ядерного оружия. Так, стратегические ядерные боеголовки и ракетоносцы довольно быстро локализуются. Настоящая проблема – тактическое ядерное оружие.

россия располагает, по приблизительным данным, от 4 до 6 тысяч боезарядов, которые могут выстреливать реактивные минометы 2С4 "Тюльпан" и 2С7 "Малка",

– объяснил Черник.

Он отметил, что это действительно серьезно и очень страшно. Ведь где спрятано это тактическое ядерное оружие – большая тайна.

Обсыпается москва, появляется множество молодых и слабых государств – спрашивает себя – сколько в мире есть террористических организаций, которые решат побороться за 10 – 30 снарядов такого типа?

– подчеркнул военный эксперт.

Борьба за ресурсы

Но, по его мнению, это не единственная проблема. В случае распада россии возникает вопрос Сибири, ведь это территория, которая имеет много ресурсов, в том числе питьевую воду.

Представим, что этот ресурс "отдрейфует" к Китаю, который считает себя гегемоном. Мы понимаем, насколько эта мощь растет. И если кто-то думает, что Китай чем-то лучше россии, то глубоко ошибается,

– отметил Черник.

Он отметил, пока Запад не поймет, что делать с Китаем, эта "замороженная фаза пониженного московского империализма может жить достаточно долго". А рабочая схема опускания "железного занавеса" по образцу Северной Кореи вполне приемлема.

Черник объяснил, почему Запад боится распада россии: смотрите видео

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