Ведь возникает вопрос, как быть с ядерным оружием, которым располагает страна-агрессор. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Петр Черник.
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Что будет с ядерным оружием россии в случае ее распада
Однако, по его словам, Запад может найти способ изъятия и утилизации российского ядерного оружия. Так, стратегические ядерные боеголовки и ракетоносцы довольно быстро локализуются. Настоящая проблема – тактическое ядерное оружие.
россия располагает, по приблизительным данным, от 4 до 6 тысяч боезарядов, которые могут выстреливать реактивные минометы 2С4 "Тюльпан" и 2С7 "Малка",
– объяснил Черник.
Он отметил, что это действительно серьезно и очень страшно. Ведь где спрятано это тактическое ядерное оружие – большая тайна.
Обсыпается москва, появляется множество молодых и слабых государств – спрашивает себя – сколько в мире есть террористических организаций, которые решат побороться за 10 – 30 снарядов такого типа?
– подчеркнул военный эксперт.
Борьба за ресурсы
Но, по его мнению, это не единственная проблема. В случае распада россии возникает вопрос Сибири, ведь это территория, которая имеет много ресурсов, в том числе питьевую воду.
Представим, что этот ресурс "отдрейфует" к Китаю, который считает себя гегемоном. Мы понимаем, насколько эта мощь растет. И если кто-то думает, что Китай чем-то лучше россии, то глубоко ошибается,
– отметил Черник.
Он отметил, пока Запад не поймет, что делать с Китаем, эта "замороженная фаза пониженного московского империализма может жить достаточно долго". А рабочая схема опускания "железного занавеса" по образцу Северной Кореи вполне приемлема.
Черник объяснил, почему Запад боится распада россии: смотрите видео
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