Адже постає питання, як бути з ядерною зброєю, яку має у своєму розпорядженні країна-агресорка. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.

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Що буде з ядерною зброєю росії, у випадку її розпаду

Однак, за його словами, Захід може знайти спосіб, як вилучити та утилізувати російську ядерну зброю. Так, стратегічні ядерні боєголовки та ракетоносці досить швидко локалізуються. Справжньою проблемою є тактична ядерна зброя.

Росія має за приблизними даними від 4 до 6 тисяч боєзарядів, які можуть вистрілювати реактивні міномети 2С4 "Тюльпан" та 2С7 "Малка",

– пояснив Черник.

Він зауважив, що це дійсно серйозно та дуже страшно. Адже, де захована ця тактична ядерна зброя – велика таємниця.

Обсипається москва, з'являється безліч молодих й слабких держав – ставимо собі питання – скільки у світі є терористичних організацій, які вирішать поборотися за 10 – 30 снарядів такого типу?,

– наголосив військовий експерт.

Боротьба за ресурси

Але, на його думку, це не єдина проблема. У випадку розпаду росії постає питання Сибіру, адже це територія, яка має багато ресурсів, зокрема питну воду.

Уявімо, що цей ресурс "віддрейфує" до Китаю, який уже вважає себе гегемоном. Ми розуміємо, наскільки ця потужність зростає. І, якщо хтось думає, що Китай чимось кращий за росію, то глибоко помиляється,

– відзначив Черник.

Він зауважив, поки Захід не зрозуміє, що робити з Китаєм, ця "заморожена фаза пониженого московського імперіалізму може жити доволі довго". А робоча схема опускання "залізної завіси", за зразком Північної Кореї, цілком прийнятна.

Черник пояснив, чому Захід боїться розпаду росії: дивіться відео

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