Зеленский не посетил Израиль во время поездки на Ближний Восток: в чем на самом деле причина

В течение нескольких дней Владимир Зеленский совершил визиты в ряд стран Ближнего Востока. Однако президент Украины не посетил Израиль. Вероятно, у Киева не складываются отношения с Беньямином Нетаньяху.

Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что дело в особых отношениях Нетаньяху с Владимиром Путиным. Премьер-министр Израиля не хочет их испортить.

"Его особые отношения с Путиным, его очень специфическая позиция. У него нет негативного отношения к Украине. Но он не хочет выстраивать хорошие конструктивные отношения с Украиной, чтобы не портить особых отношений с Путиным. До и во время нынешней войны Нетаньяху считает, что Россия является важным элементом в системе сдерживания на Ближнем Востоке", – сказал он.

Какова позиция Нетаньяху относительно Украины?

Владимир Фесенко отметил, что Нетаньяху не считает важным то, что Россия является стратегическим партнером иранского режима. Однако Россия якобы держит баланс интересов между Израилем и Ираном.

Логика Нетаньяху такова, что "нам не надо поддерживать Украину, чтобы не вступать в конфликт с Россией". Соответственно если не будет конфликта с Москвой, то и не будет поддержки Россией Тегерана,

– предположил политолог.

Россия не поддерживает Иран не потому, что не хочет портить отношения с Израилем. Хотя для Путина также важны отношения с Нетаньяху, для которого приоритетной является позиция США. У Дональда Трампа тоже особое отношение к Путину.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, действительно ли Нетаньяху на стороне Путина. По словам украинского лидера, премьер-министр Израиля "пытается найти баланс между Россией и Украиной, даже когда очевидно, что Россия помогает Ирану". Глава государства добавил, что не контактировал с Беньямином Нетаньяху или израильским президентом.

Киев имеет контакты с Нетаньяху, но, к сожалению, позиция Израиля по Украине очень сдержанная. Они не участвуют в санкциях против России, хотя формально не имеют больших активных экономических отношений с Россией. Также Израиль не поставляет оружие Украине. Есть определенные военно-технические контракты, но прямых поставок нет.

Это именно потому, что Нетаньяху не хочет портить отношения с Путиным. Это главное объяснение. Думаю, что Зеленский это понимал. Не было сигналов со стороны Израиля, что им нужна какая-то помощь. Их позиция, как и Трампа, что "мы сами все можем",

– считает Фесенко.

Израиль самостоятельно обеспечивает свою систему ПВО. Им не нужна поддержка в борьбе с иранскими дронами. Поэтому не было повода для визита, подписания каких-то совместных документов.

Зеленский работал с теми странами, с которыми была необходимость контактировать, которые проявили интерес к украинской помощи, опыта, привлечения наших экспертов по борьбе с иранскими дронами, где была возможность подписать необходимые соглашения по безопасности,

– добавил эксперт.

