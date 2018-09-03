Почему Беларусь придерживается нейтралитета в конфликте Украины и России

Беларусь пытается придерживаться нейтральной позиции по отношению как к Украине, так и к Российской Федерации за того, что играет в отношениях двух стран роль переговорной площадки.

Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью ТУТ.BY.

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Как Россия относится к тому, что мы заняли такую нейтральную позицию по Украине и не признали Крым российским? У нас с Россией нет споров по этому вопросу. Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль (переговорной площадки, – 24 канал), то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам,

– отметил дипломат.

Министр добавил, правительство Беларуси считает своей целью создать условия для большего понимания между Россией и Украиной, поэтому все действия власти завязаны на "необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами".

По его словам, "конструктивная политика Беларуси, направленная на преодоление этих конфронтационных моментов в межгосударственных отношениях" способствовала также и нормализации отношений его страны с Западом.

"Мы всегда говорили нашим европейским партнерам, что мы не является источником какого-то зла или источником нестабильности в регионе, наоборот, мы стараемся быть донором стабильности", – подчеркнул Макей.