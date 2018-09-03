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Как урегулировать конфликт на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ"

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Лавров назвал способ урегулирования сиуации на Донбассе
Лавров назвал способ урегулирования сиуации на Донбассе / Фото из открытых источников

Единственным способом урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса остается выполнение минских договоренностей.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

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Мы готовы к компромиссам в любом конфликте, в любой ситуации, где Российская Федерация так или иначе участвует в усилиях по его урегулированию – будь то Сирия... или будь то украинское урегулирование, где мы сыграли решающую роль в выработке минских договоренностей, которые остаются единственным путем преодоления кризиса на востоке Украины. И мы готовы этому всячески содействовать,
– заявил дипломат.

Кроме того, глава МИД РФ цинично отметил, что достижение урегулирования конфликта на основе этих договоренностей "к сожалению, зависит не только от России".

"В скобках замечу, что вряд ли до выборов в Украине киевская власть сможет полностью изменить свою деструктивную линию на саботаж и подрыв всего того, о чем договорились лидеры России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года", – сказал Лавров.

Кроме того, дипломат пожаловался на западные антироссийские санкции и призвал решать конфликты путем компромиссов.

Напомним, 22 августа в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе согласовали новый режим тишины. Так называемое "школьное " перемирие" началось в полночь 29 августа. В то же время, оккупационные войска России продолжают каждый день обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Востоке. Так, 2 сентября пророссийские боевики совершили 16 обстрелов украинских бойцов, в результате чего восемь военных получили ранения.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Сергей Лавров Минские договоренности
Источник: 24 Канал
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