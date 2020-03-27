Почему больных в США больше, чем в Китае и Италии: объяснения Трампа
Америка за сутки 26 марта обогнала все страны мира по количеству зафиксированных больных Covid-2019. Президент Дональд Трамп объяснил, как так случилось и что планируют с этим делать в дальнейшем.
Как пояснил на брифинге Дональд Трамп, цифра резко возросла из-за того, что в Америке очень много тестирований, что и позволяет сформировать такую цифру.
Важно США на первом месте в мире по количеству больных коронавирусом
Вице-президент США Майк Пенс сказал, что тесты на коронавирус доступны во всех 50 штатах, их количество превышает пол миллиона.
По состоянию на утро 27 марта в США 85 тысяч 612 больных, умерли 1 тысяча 301 человек. К примеру, в Китае, откуда началась болезнь сейчас зафиксировано 81 тысяча случаев, из которых умерших значительно больше – 3 тысячи 292 человека.
Коронавирус в США: главное
- С 13 марта из-за коронавируса США временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой.
- Тогда же американский президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.
- С 17 марта США остановило транспортное сообщение с Великобританией.
- А 16 марта на первых добровольцах испытали вакцину против коронавируса.
- Трамп долгое время иронично высказывался о коронавирусе, называя его манипуляцией и ложью.
- Однако, как только первые случаи начали фиксировать у политиков (в частности у участника конференции, на которой был Трамп), президент США стал серьезнее к этому относиться и выделил первые 2 миллиона на исследование проблемы.