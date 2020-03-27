Почему больных в США больше, чем в Китае и Италии: объяснения Трампа

Америка за сутки 26 марта обогнала все страны мира по количеству зафиксированных больных Covid-2019. Президент Дональд Трамп объяснил, как так случилось и что планируют с этим делать в дальнейшем.

Как пояснил на брифинге Дональд Трамп, цифра резко возросла из-за того, что в Америке очень много тестирований, что и позволяет сформировать такую цифру.

Важно США на первом месте в мире по количеству больных коронавирусом

Вице-президент США Майк Пенс сказал, что тесты на коронавирус доступны во всех 50 штатах, их количество превышает пол миллиона.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/Z8tK225cN6 — The White House (@WhiteHouse) March 26, 2020

По состоянию на утро 27 марта в США 85 тысяч 612 больных, умерли 1 тысяча 301 человек. К примеру, в Китае, откуда началась болезнь сейчас зафиксировано 81 тысяча случаев, из которых умерших значительно больше – 3 тысячи 292 человека.

Коронавирус в США: главное