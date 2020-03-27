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      Чому хворих в США більше, ніж у Китаї та Італії: пояснення Трампа

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      Трамп пояснив, чому в Америці найбільше хворих на коронавірус / GettyImages

      Америка за добу 26 березня обігнала усі країни світу за кількістю зафіксованих хворих на Covid-2019. Президент Дональд Трамп пояснив, як так трапилося та що планують із цим робити надалі.

      Як пояснив на брифінгу Дональд Трамп, цифра різко зросла через те, що в Америці надзвичайно багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.

      Важливо США на першому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус

      Віцепрезидент США Майк Пенс зазначив, що тести на коронавірус доступні в усіх 50 штатах, їхня кількість перевищує пів мільйона.

      Станом на ранок 27 березня у США 85 тисяч 612 хворих, померли 1 тисяча 301 людина. До прикладу, у Китаї, звідки почалася хвороба наразі зафіксована 81 тисяча випадків, з яких померлих значно більше – 3 тисячі 292 особи.

      Коронавірус у США: головне

      • З 13 березня через коронавірус США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою.
      • Тоді ж американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.
      • З 17 березня США зупинило транспортне сполучення з Великою Британією.
      • А 16 березня на перших добровольцях випробували вакцину проти коронавірусу.
      • Трамп довгий час іронічно висловлювався про коронавірус, називаючи його маніпуляцією та брехнею. 
      • Однак, щойно перші випадки почали фіксувати у політиків (зокрема в учасника конференції, на якій був Трамп), президент США став серйозніше до цього ставитися та виділив перші 2 мільйони на дослідження проблеми.
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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Дональд Трамп Новини США
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