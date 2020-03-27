Чому хворих в США більше, ніж у Китаї та Італії: пояснення Трампа

Америка за добу 26 березня обігнала усі країни світу за кількістю зафіксованих хворих на Covid-2019. Президент Дональд Трамп пояснив, як так трапилося та що планують із цим робити надалі.

Як пояснив на брифінгу Дональд Трамп, цифра різко зросла через те, що в Америці надзвичайно багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.

Важливо США на першому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус

Віцепрезидент США Майк Пенс зазначив, що тести на коронавірус доступні в усіх 50 штатах, їхня кількість перевищує пів мільйона.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/Z8tK225cN6 — The White House (@WhiteHouse) March 26, 2020

Станом на ранок 27 березня у США 85 тисяч 612 хворих, померли 1 тисяча 301 людина. До прикладу, у Китаї, звідки почалася хвороба наразі зафіксована 81 тисяча випадків, з яких померлих значно більше – 3 тисячі 292 особи.

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