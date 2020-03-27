Чому хворих в США більше, ніж у Китаї та Італії: пояснення Трампа
Америка за добу 26 березня обігнала усі країни світу за кількістю зафіксованих хворих на Covid-2019. Президент Дональд Трамп пояснив, як так трапилося та що планують із цим робити надалі.
Як пояснив на брифінгу Дональд Трамп, цифра різко зросла через те, що в Америці надзвичайно багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.
Важливо США на першому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус
Віцепрезидент США Майк Пенс зазначив, що тести на коронавірус доступні в усіх 50 штатах, їхня кількість перевищує пів мільйона.
Станом на ранок 27 березня у США 85 тисяч 612 хворих, померли 1 тисяча 301 людина. До прикладу, у Китаї, звідки почалася хвороба наразі зафіксована 81 тисяча випадків, з яких померлих значно більше – 3 тисячі 292 особи.
Коронавірус у США: головне
- З 13 березня через коронавірус США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою.
- Тоді ж американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.
- З 17 березня США зупинило транспортне сполучення з Великою Британією.
- А 16 березня на перших добровольцях випробували вакцину проти коронавірусу.
- Трамп довгий час іронічно висловлювався про коронавірус, називаючи його маніпуляцією та брехнею.
- Однак, щойно перші випадки почали фіксувати у політиків (зокрема в учасника конференції, на якій був Трамп), президент США став серйозніше до цього ставитися та виділив перші 2 мільйони на дослідження проблеми.