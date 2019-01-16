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      Почему для Кремля "компромисс" равен капитуляции и сколь мягким бывает национальный позвоночник

      Грани правды 51 Читати новину українською

      Часто слышу о том, что политика – это искусство компромисса. Что нужно искать его даже в условиях войны. Что есть точка баланса интересов, по достижению которой пушки замолчат, а мир – вернется. Меня уверяют, что этот баланс интересов еще недавно существовал. И что российское вторжение произошло лишь тогда, когда Киев нарушил равновесие.

      Мне говорят, что нужно лишь "сверить часы", "съездить на рыбалку", "найти компромисс" – чтобы вычеркнуть слово "война" из ежедневных сводок. Вот в этот момент вспоминаешь Беларусь. Страну, которая всю постперестроечную историю доказывала, сколь мягким может быть национальный позвоночник.

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      В 1995 году на референдуме она отказалась от своего герба и флага в пользу обновленной советской символики. C той самой поры бело-красно-белый флаг и "Пагоня" имеют в стране статус незарегистрированной символики и, согласно Кодексу об административных правонарушениях, запрещены на публичных мероприятиях. Руководство Академии управления при президенте РБ называет их "антиисторическими символами".

      В том же 1995 русский язык получил в Беларуси статус государственного. На беларусском языке сегодня обучаются около 15% школьников. Свободно владеет национальным языком лишь каждый третий житель страны, но лишь каждый двадцатый постоянно его использует.

      На территории страны расположены российские стратегические объекты. Это 43-й зональный узел связи ВМФ недалеко от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел в 48 километрах юго-восточнее города Барановичи Брестской области. За эти объекты Минску списали 900 миллионов долларов долга за энергоносители и пообещали предоставлять разведданные.

      Беларусь
      В 1995 году на референдуме Беларусь отказалась от герба а пользу советской символики

      Попутно Москва давит на Минск, чтобы тот разместил российский авиаполк на базе под Бобруйском. Беларусь состоит во всех интеграционных объединениях, придуманных Москвой. СНГ, ОДКБ, Евразийское экономическое сообщество, Единое экономическое пространство. Минск раз за разом поддерживает российские резолюции и голосует синхронно с Москвой.

      Но даже всей этой геополитической уступчивости Москве оказалося мало. В декабре 2018 года российское руководство начинает поднимать вопрос о "Союзном государстве".

      Президент Беларуси уже успел возмутиться тем, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России. Лукашенко заявил, что шестью областями страна в Россию не вольется. А в Москве ответили, что "курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению".

      Путин, Лукашенко
      Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России

      Двадцать пять лет кряду Минск выкорчевывал у себя любые национальные мотивы. Выхолащивал все, что могло стать раздражителем для соседнего государства. Превращал себя в лояльное, дружественное и понятное для России пространство. Но это вовсе не защитило его от угрозы поглощения. Скорее наоборот.

      Беларусь – это пример того, что в отношениях с Россией для соседей не бывает "точки компромисса". Что любые уступки будут восприниматься Москвой как "само собой разумеющиеся", а любой уровень интеграции – как промежуточный.

      И если в Минске второго апреля отмечает "День единения народов Беларуси и России", то что мешает Москве воспринимать этот праздник буквально?

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      Проблема Украины не в том, что Киев не хочет договариваться. Проблема в том, что для Москвы "разумный компромисс" – это капитуляция. Для костра имперских амбиций любые уступки становятся не водой, а бензином. Аппетит приходит во время еды.

      Разговор о компромиссе – отличный тест на провокатора или дурака. Доказано соседями.

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Грани правды Новости Беларуси Александр Лукашенко Новости России
      Источник: 24 канал
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