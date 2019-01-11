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      Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас

      Грани правды 201 Читати новину українською

      Россияне любят говорить, что Донбасс вспыхнул из-за накопившихся противоречий. Но это полная ерунда. Противоречия есть в самых разных странах мира, но в боевые действия они перерастают только при наличии чьей-то безжалостной воли.

      Можно вспоминать расколотую Бельгию, которая остается единой лишь потому, что ее удерживает Евросоюз. Можно посмотреть на опыт канадского Квебека, который неоднократно настаивал на собственной независимости и даже пытался проводить референдумы.

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      Можно вспомнить, наконец, центробежные настроения в испанской Каталонии, большинство жителей которой хотят независимости, но не могут ее обрести из-за особенностей национального законодательства. Но ни в одном из этих регионов противостояние между регионами не перешло в формат боевых действий.

      Конфликт в испанской Каталонии
      Конфликт в испанской Каталонии

      Межрегиональные противоречия можно найти в любой стране. Внутренние окопы могут быть глубокими и не очень, религиозными и политическими, историческими и языковыми. И даже в самой России противоречий между регионами и центром ничуть не меньше, чем было в Украине до 2014 года.

      В 2006 году в России вышел роман "Санькя". Главный герой этого произведения – активист левопатриотического радикального движения. По ходу сюжета его конфликт с государством обостряется и в итоге вместе с единомышленниками он захватывает резиденцию местного губернатора, после чего в городе вводят военное положение.

      По сути, автор романа еще двенадцать лет назад описал тот сценарий, по которому можно представить себе "Донбасс" в какой-нибудь российской глубинке. Причем глубинке депрессивной, с высоким уровнем имущественного расслоения, в которой обыватель хочет социальной справедливости. Потому что достаточно в такой регион прислать своего "Игоря Стрелкова", чтобы затем наблюдать, как полыхают чьи-то мерседесы и частные владения.

      Собственно, нечто подобное уже происходило в 2010 году, когда в течение нескольких месяцев в Приморском крае шестеро мужчин, назвавших себя "приморскими партизанами", нападали на милиционеров и убивали их. В своих видеообращениях они обвиняли МВД в беззаконии и говорили, что борются с беспределом.


      "Приморские партизаны" / Фото novayagazeta.ru

      Характерно, что после того, как они были схвачены и осуждены, соцопрос "Левады-центра" показал, что 22% россиян им сочувствовали, а еще 3% одобряли их поступки. Кроме того, оказалось что 34% россиян считают "приморских партизан" – "народными мстителями", сознательно выступивших против коррумпированной власти, и лишь 37 % – преступниками и бандитами.

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      Я всматриваюсь в эти цифры и понимаю, что любой российский регион может превратиться в Донбасс. С той лишь разницей, что на востоке Украины Кремль разжог конфликт на мировоззренческой почве, а в российской глубинке сработал бы протест против сословности общества и социального расслоения.

      И то, что такого взрыва в России до сих пор не случилось – объясняется просто. Накопившиеся противоречия сами по себе – это не бензин, который зажигается от любой искры. Это тротил, для которого нужна детонация, а детонация не может возникнуть сама собой, ее надо готовить извне.

      Вся разница между случившимся "Донбассом" и не случившейся условной "Пензой" лишь в том, что Украина не экпортировала нестабильность в Россию. А Россия в Украину – очень даже да.

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости России Война на Донбассе Видеоблоги Каталония Бельгия Протесты Украина – Россия Грани правды
      Источник: 24 канал
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