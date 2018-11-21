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      Почему дочь Дональда Трампа может попасть в тюрьму

      19 Читати новину українською
      Иванка Трамп
      Иванка Трамп / www.segodnya.ua

      Недавно Дональд Трамп был готов назначить представителем США в ООН свою любимую дочь Иванку. Однако в последний момент понял, что такие назначения не могут иметь место в главной стране свободного Западного мира.

      Об этом рассказал журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир".

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      По мнению журналиста, Иванка занимает очень важное место в нынешней американской иерархии. Формально, единственная ее должность – советник отца. Однако на самом деле у нее не только очень большое влияние на отца-президента, а и на весь Кабинет министров.

      Все знают, что Трамп очень любит свою старшую дочь. Сильнее, чем жену и всех других детей вместе взятых. Никто в администрации не посмеет ей противоречить. Работал ранее в Белом доме такой "злой гений" Стивен Бэннон, который за ручку привел Трампа к президентству. Но и он вынужден был уйти в отставку, когда у него начались разногласия с Иванкой,
      – сказал Яковина.

      Как сообщил Иван Яковина, на днях противники Трампа требовали начать расследование деятельности Иванки. Они пользовались логикой и риторикой самого Дональда Трампа, который в 2016 году постоянно требовал посадить в тюрьму свою соперницу на выборах – Хиллари Клинтон.

      Претензия Трампа и его сторонников к Хиллари была простой и, в общем, разумной. Она, работая госсекретарем, для секретной переписки использовала свой частный email, а не зашифрованный государственный. Этим она ставила под угрозу безопасность США. Сейчас же Washington Post написала, что американские министры и прочие чиновники получают от Иванки рабочие письма с секретной информацией, отправленные с его частного электронного адреса,
      – добавил Яковина.

      Также он подчеркнул, что президент США что-то придумает, но в тюрьму он свою дочь точно не даст посадить. Как президент, Трамп имеет право помилования любого гражданина США, включая и своих родственников, и себя самого. Но можно не сомневаться, что демократы сейчас устроят ему постоянные пытки, требуя посадить родную дочь по тем же обвинениям, которые он выдвигал против Клинтон.

      "Знаете, психологические проблемы каждого конкретного человека – это, как правило, его личное дело. Но в данном случае, в руках психически неустойчивой личности находится самая мощная страна в мире с огромным ядерным потенциалом. Поэтому проблемы президента США могут оказаться и нашими с вами", – отметил журналист.

      Видео полной программы "Безумный мир" за 21 ноября:

       

      Теги: Новости политики Новости США Видеоблоги Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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