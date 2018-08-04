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Почему Facebook массово блокирует аккаунты украинцев: неожиданные причины

246 Читати новину українською
Блокировка аккаунтов украинцев
Блокировка аккаунтов украинцев / Фото из открытых источников

Аккаунты людей с проукраинской позицией все чаще блокируют в Facebook. Интересно, что блокируют даже за сообщения трехлетней давности.

Волонтер и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега ежедневно помогает украинской армии, а также ведет активный блог и пишет в Facebook, поэтому за это часто попадает в бан.

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"За слова, которые мы часто используем в нашей полемике, а именно хохлы, кацапы,  русня, свинособаки т.д., перебанили уже половину украинских блоггеров", – отметил Дейнега.

Виталий Дейнега

А вот российских пропагандистов, которые разжигают вражду между украинцами, часто не замечают.

Страницы, к примеру, "Новороссия", прекрасно существуют. Это страницы террористических организаций, призывающих к военным действиям, терактам и т. д., но Facebook это не интересует,
– заявил основатель движения "Переходи на украинский" Александр Иванов.

Активно блокировать украинцев в Facebook начали с 2014 года, когда Россия захватила Крым и ворвалась на Донбасс. Тогда активизировалась не только армия террористов, но и армия так называемых ботов.

Российский пропагандистский аккаунт

Страницы пророссийских организаций

Несколько десятков недовольных пользователей достаточно, чтобы ваш аккаунт заблокировали на три дня или даже в месяц. Но Марк Цукерберг отрицал причастность России к этому. Он пояснил, что украинцев блокируют через так называемую лексику ненависти. Хотя иногда причины указывают просто наугад, а людей все равно блокируют.

Например, Facebook заблокировал и удалил фотографию девочки с наградой своего погибшего отца в войне на Донбассе, а причиной удаления была обнаженность. Однако девочка на фото была одета в платье и на груди висела награда папы,
– отметил Иванов.

В Украине сделали собственное расследование, которое подтвердило, что к блокированию таки причастна Россия.

"Министерство информационной политики провело исследования, где нашли одно из ключевых лиц, которое ответственно за эти вещи в Facebook – это россиянка. Она работала до этого в условном аналоге Министерства информационной политики в РФ", – рассказал Виталий Дейнега.

Россия денег на кремлевских ботов не жалеет, они могут не только вас оговорить. Несколько месяцев назад в Facebook таки запустили инструмент, с помощью которого можно обжаловать блокировки. Но и это не всегда работает, ведь заявки рассматривают выборочно и причин отказа не объясняют.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Украина – Россия Российская пропаганда Facebook Соцсети
Источник: 24 канал
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