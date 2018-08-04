Чому Facebook масово блокує акаунти українців: неочікувані причини

Акаунти людей з проукраїнською позицією все частіше блокують у Facebook. Цікаво, що заблоковують навіть за повідомлення трирічної давнини.

Волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега щодня допомагає українській армії, а також веде активний блог і пише в Facebook, тому за це часто потрапляє у бан.

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"За слова, які ми часто використовуємо в нашій полеміці, а саме хохли, кацапи, русня, свинособаки тощо, перебанили вже половину українських блогерів", – зазначив Дейнега.

А ось російських пропагандистів, які розпалюють ворожнечу між українцями, часто не помічають.

Сторінки, до прикладу, "Новоросія", чудово існують. Це сторінки терористичних організацій, які закликають до військових дій, терактів і т. д., але Facebook це не цікавить,

– заявив засновник руху "Переходь на українську" Олександр Іванов.

Активно блокувати українців у Facebook почали з 2014 року, коли Росія захопила Крим та вдерлася на Донбас. Тоді активізувалась не лише армія терористів, а й армія так званих ботів.



Російський пропагандистський акаунт



Сторінка проросійської організації

Декількох десятків невдоволених користувачів достатньо, аби ваш акаунт заблокували на три дні або ж навіть на місяць. Але Марк Цукерберг заперечував причетність Росії до цього. Він пояснив, що українців блокують через так звану лексику ненависті. Хоча інколи причини вказують просто навмання, а людей все одно блокують.

Наприклад, Facebook заблокував та видалив фотографію дівчинки з нагородою свого загиблого тата у війні на Донбасі, а причиною видалення була оголеність. Однак дівчинка на фото була одягнена в сукню і на грудях висіла нагорода тата,

– наголосив Іванов.

В Україні зробили власне розслідування, яке підтвердило, що до блокувань таки причетна Росія.

"Міністерство інформаційної політики зробило дослідження, де знайшли одну із ключових осіб, яка відповідальна за ці речі у Facebook – це росіянка. Вона працювала до цього в умовному аналозі Міністерства інформаційної політики в РФ", – розповів Віталій Дейнега.

Росія грошей на кремлівських ботів не жалкує, вони можуть не лише вас обмовити. Декілька місяців тому у Facebook таки запустили інструмент, з допомогою якого можна оскаржити блокування. Але і це не завжди працює, адже заявки розглядають вибірково і причин відмови не пояснюють.